Мигранты в хиджабах заполонили отделы полиции в Новосибирске

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Новосибирцы жалуются на огромные очереди в отделах полиции по вопросам миграции. Основную часть посетителей составляют женщины из азиатских государств. Особенно сильный наплыв людей в отделе полиции «Октябрьский». Горожане связывают это с тем, что микрорайон Плющихинский традиционно служит местом компактного проживания мигрантов.
Приезжие спешат поставить в свидетельства о рождении детей отметки о регистрации. Согласно изменившемуся законодательству, такие штампы обязательны — без них детей не будут ни в детсад, ни в школу.
В полиции, чтобы избежать столпотворения, людям советуют не пытаться попасть на прием в порядке живой очереди, а записываться на определенное время с помощью сайта госуслуг, пишет «МК в Новосибирске».