Мясо и колбаса подорожали в Новосибирске

С начала года килограмм бараньего мяса подорожал на 95 рублей и сейчас его средняя стоимость составляет 625,45 рублей. Рост стоимости говядины с января по май составил более 36 рублей, средняя цена килограмма сегодня — 558,43 рублей. А вот килограмм куриного мяса за этот же период подешевел с 240,42 до 231,67 рубля.