Мясо и колбаса подорожали в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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С начала года килограмм бараньего мяса подорожал на 95 рублей и сейчас его средняя стоимость составляет 625,45 рублей. Рост стоимости говядины с января по май составил более 36 рублей, средняя цена килограмма сегодня — 558,43 рублей. А вот килограмм куриного мяса за этот же период подешевел с 240,42 до 231,67 рубля.
Заметно выросли цены и на вареную колбасу. Если в начале января усредненный килограмм стоил 447,74 рубля, то к началу июня этот показатель составлял уже 487,22 рубля, подсчитали аналитики Новосибирскстата.
А вот помидоры и огурцы дешевеют, сообщают статистики. Что неудивительно, все-таки это сезонные овощи.