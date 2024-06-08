Новосибирск может стать третьей столицей: депутат Арефьев

По мнению депутата Госдумы Николая Арефьева, Новосибирск может стать экономической столицей — это бурно развивающийся город, где расположено Сибирское отделение РАН. После переноса в Новосибирск соответствующих министерств здесь мог бы образоваться центр принятия ключевых для российской экономики решений.