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Updated Сегодня, 02:25

Некоторые горожане любят называть Новосибирск центром России

Новосибирск может стать третьей столицей: депутат Арефьев

8 июня 2024, 02:23
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Некоторые горожане любят называть Новосибирск центром России
Сибирский город может претендовать на роль экономической столицы России, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике.

По мнению депутата Госдумы Николая Арефьева, Новосибирск может стать экономической столицей — это бурно развивающийся город, где расположено Сибирское отделение РАН. После переноса в Новосибирск соответствующих министерств здесь мог бы образоваться центр принятия ключевых для российской экономики решений.

Так же, по словам депутата, для выполнения столичных функций необходимо повысить транспортную доступность Новосибирска. Сейчас, считает Арефьев, в город очень сложно попасть, ибо все самолеты и поезда идут исключительно через Москву.

Ранее Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума не исключил возможность создания так называемой третей столицы России при создании определенных условий для этого.

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#Экономика#Общество#Новосибирск#Депутат#Столица
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