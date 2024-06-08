Новосибирск может стать третьей столицей: депутат Арефьев

Posted Сегодня, 02:23
Published Сегодня, 02:23
Modified Сегодня, 02:25
Updated Сегодня, 02:25
По мнению депутата Госдумы Николая Арефьева, Новосибирск может стать экономической столицей — это бурно развивающийся город, где расположено Сибирское отделение РАН. После переноса в Новосибирск соответствующих министерств здесь мог бы образоваться центр принятия ключевых для российской экономики решений.
Так же, по словам депутата, для выполнения столичных функций необходимо повысить транспортную доступность Новосибирска. Сейчас, считает Арефьев, в город очень сложно попасть, ибо все самолеты и поезда идут исключительно через Москву.
Ранее Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума не исключил возможность создания так называемой третей столицы России при создании определенных условий для этого.