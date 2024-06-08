Новосибирск ушел под воду после сильного дождя 8 июня

Ливень обрушился на Новосибирск в первой половине субботы, 8 июня. Наиболее обильные осадки выпали на левом берегу Оби. В реки превратились улицы Мира, Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев. На правом берегу затопило Большевистскую, там даже среди машин прокатился отважный человек на сапборде. Как видно на кадрах с городских улиц, ливневая канализация, вместо того, чтобы принимать воду, извергает фонтаны наружу.