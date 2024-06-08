Новосибирск ушел под воду после сильного дождя 8 июня

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
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Updated Сегодня, 08:29
Ливень обрушился на Новосибирск в первой половине субботы, 8 июня. Наиболее обильные осадки выпали на левом берегу Оби. В реки превратились улицы Мира, Ватутина, Сибиряков-Гвардейцев. На правом берегу затопило Большевистскую, там даже среди машин прокатился отважный человек на сапборде. Как видно на кадрах с городских улиц, ливневая канализация, вместо того, чтобы принимать воду, извергает фонтаны наружу.
«Мы с мужем ехали на машине с Расточки до площади Маркса, и местами было полное ощущение того, что мы плывем по каналу, проложенному посреди города. А трамваи, как большие корабли, который проплывают мимо и создают волны, которые плещутся о дверцу машины. Честно говоря, думала только об одном — как бы нам не заглохнуть посреди всего этого», — поделилась с Atas.Info впечатлениями жительница Новосибирска Дарья Летицкая.
Напомним, в первый день на посту мэра Максим Кудрявцев среди первоочередных задач обозначил строительство новых линий ливневой канализации.
Однако позже выяснилось, что ни в городском, ни в областном бюджетах затрат на реконструкцию и строительство ливневой канализации не предусмотрено.