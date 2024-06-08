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Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

В аварии погибли два человека

Новосибирский автобус попал в смертельное ДТП в Барнауле

8 июня 2024, 09:52
Фото: УГИБДД по Алтайскому краю
В аварии погибли два человека
В столице Алтайского края автобус столкнулся с легковым автомобилем, два человека погибли, сообщает краевое управление ГИБДД.

В ночь с пятницы на субботу автобус, выполнявший рейс Новосибирск — Усть-Каменогорск столкнулся с автомобилем «Мазда Демио». Авария произошла на Змеиногорском тракте в Барнауле, как сообщили в дорожной полиции соседнего региона, водитель японского автомобиля выехал на встречную полосу и не успел перестроиться обратно.

В результате погибли водитель и пассажир «Мазды», еще один пассажир иномарки в различными травмами госпитализирован. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

В Новосибирске, тем временем, дороги из-за сильного ливня превратились в реки. Автомобилисты вынуждены передвигаться практически по капот в воде.

Недавно ГУВД по Новосибирской выпустило статистический материал, согласно которому в регионе больше всего смертельных аварий происходит в Болотнинском и Тогучинском районах. Самыми же безопасными с точки зрения дорожной обстановки названы Усть-Тарский и Кочковский районы области.

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#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Смерть#Автобус#Барнаул
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