Новосибирский автобус попал в смертельное ДТП в Барнауле

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
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В ночь с пятницы на субботу автобус, выполнявший рейс Новосибирск — Усть-Каменогорск столкнулся с автомобилем «Мазда Демио». Авария произошла на Змеиногорском тракте в Барнауле, как сообщили в дорожной полиции соседнего региона, водитель японского автомобиля выехал на встречную полосу и не успел перестроиться обратно.
В результате погибли водитель и пассажир «Мазды», еще один пассажир иномарки в различными травмами госпитализирован. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.
В Новосибирске, тем временем, дороги из-за сильного ливня превратились в реки. Автомобилисты вынуждены передвигаться практически по капот в воде.
Недавно ГУВД по Новосибирской выпустило статистический материал, согласно которому в регионе больше всего смертельных аварий происходит в Болотнинском и Тогучинском районах. Самыми же безопасными с точки зрения дорожной обстановки названы Усть-Тарский и Кочковский районы области.