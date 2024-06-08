Новосибирский автобус попал в смертельное ДТП в Барнауле

В ночь с пятницы на субботу автобус, выполнявший рейс Новосибирск — Усть-Каменогорск столкнулся с автомобилем «Мазда Демио». Авария произошла на Змеиногорском тракте в Барнауле, как сообщили в дорожной полиции соседнего региона, водитель японского автомобиля выехал на встречную полосу и не успел перестроиться обратно.