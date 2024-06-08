Новосибирский завод «Тяжстанкогидропресс» лишился директора

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:01
Возглавлявший «Тяжстанкогидропресс» последние несколько лет Амир Мифтахов уволен с поста директора предприятия. Исполняющим обязанности генерального директора стал Евгений Порохня, следует из данных системы СПАРК. На 28 июня назначено годовое собрание акционеров, которое пройдет в форме заочного голосования. На нем, помимо утверждения финансовой отчетности, будет выбран новый совет директоров.
Вероятно, изменения связаны с появлением нового инвестора. По данным «Центра деловой журналистики», контроль над заводом получила группа компаний «Феррум». В региональном правительстве ранее заявляли о необходимости возродить производство на некогда промышленном гиганте. Для преодоления кризиса в апреле 2022 года завод был включен в список системообразующих предприятий России.
В феврале 2021 года основной на том момент акционер завода, компания «Стиллайн», была признана банкротом. В апреле производство было практически остановлено. С тех пор ситуация немного улучшилась, но до полного финансового оздоровления завода еще далеко.
На текущий момент 62,27% акций ПАО «Тяжстанкогидропресс» принадлежат ООО «Консалтинг Поюс», единоличным владельцем которого является Елена Гинзбург. По итогам 2023 года «Тяжстанкогидропресс» отчитался о чистой прибыли в размере 23 млн рублей.