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Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Такие коляски выпускали малыми партиями

Советский чемодан-коляску для детей выставили на продажу в Новосибирске

8 июня 2024, 10:13
Фото: avito.ru
Такие коляски выпускали малыми партиями
Складное приспособление для транспортировки детей выпускали в начале 70-х годов прошлого века.

Коляску-транформер, в сложенном виде похожую на чемодан, выставила на продажу жительница Новосибирска по имени Галина. Это устройство носит название «Мотылек» и за него владелица хочет выручить 10 тысяч рублей. Вряд ли кто-то будет сегодня использовать коляску по прямому назначению, но для любителей ретро-вещиц она может представлять интерес.

В сложенном виде коляска похожа на элегантный чемоданчикВ сложенном виде коляска похожа на элегантный чемоданчик
В сложенном виде коляска похожа на элегантный чемоданчикВ сложенном виде коляска похожа на элегантный чемоданчик
В сложенном виде коляска похожа на элегантный чемоданчик
Фото: avito.ru

Это не единственное предложение на сайтах бесплатных объявлений. За сумму вдвое меньшую с аналогичным предметом готова расстаться сибирячка Людмила.

«Складная коляска „Мотылек“ производства завода „ХХ партсъезда“ города Кирова, начало выпуска — 1972 г., выпускали маленькими партиями. Коляскa на ходу, складывается в чемодан», — сообщает Людмила.

От себя добавим, что такая конструкция стоила около 40 рублей — это дорого по тем временам. Но «Мотылек» очень ценили молодые родители за удобство в эксплуатации и тем, кто смог достать эту коляску, завидовали все соседи, имевшие маленьких детей.

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