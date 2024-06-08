Советский чемодан-коляску для детей выставили на продажу в Новосибирске

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Коляску-транформер, в сложенном виде похожую на чемодан, выставила на продажу жительница Новосибирска по имени Галина. Это устройство носит название «Мотылек» и за него владелица хочет выручить 10 тысяч рублей. Вряд ли кто-то будет сегодня использовать коляску по прямому назначению, но для любителей ретро-вещиц она может представлять интерес.
Это не единственное предложение на сайтах бесплатных объявлений. За сумму вдвое меньшую с аналогичным предметом готова расстаться сибирячка Людмила.
«Складная коляска „Мотылек“ производства завода „ХХ партсъезда“ города Кирова, начало выпуска — 1972 г., выпускали маленькими партиями. Коляскa на ходу, складывается в чемодан», — сообщает Людмила.
От себя добавим, что такая конструкция стоила около 40 рублей — это дорого по тем временам. Но «Мотылек» очень ценили молодые родители за удобство в эксплуатации и тем, кто смог достать эту коляску, завидовали все соседи, имевшие маленьких детей.