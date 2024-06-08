Советский чемодан-коляску для детей выставили на продажу в Новосибирске

Коляску-транформер, в сложенном виде похожую на чемодан, выставила на продажу жительница Новосибирска по имени Галина. Это устройство носит название «Мотылек» и за него владелица хочет выручить 10 тысяч рублей. Вряд ли кто-то будет сегодня использовать коляску по прямому назначению, но для любителей ретро-вещиц она может представлять интерес.