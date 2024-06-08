В Новосибирске задержали человека в маске и с пистолетом

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Сотрудники частного охранного предприятия задержали и передали полиции человека в маске, который на глазах горожан угрожал пистолетом своему оппоненту, лежащему на земле. ЧОПовцев вызвали сотрудники магазина, расположенного на улице Кропоткина, напротив которого произошел инцидент.
Многочисленные комментаторы в сети предположили, что нарушитель спокойствия держит в руках игрушечный пистолет. В пресс-службе ГУВД по Новосибирской области назвали действия мужчины в маске «неадекватным поведением» и сообщили, что в отношении задержанного составлен административный протокол за мелкое хулиганство.
Ранее мы рассказывали о том, как хулиганы, вооруженные хоккейными клюшками, избили посетителей бара в Тогучине.