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Posted Сегодня, 05:01

Published Сегодня, 05:01

Modified Сегодня, 05:03

Updated Сегодня, 05:03

Задержанного обвинили в хулиганстве

В Новосибирске задержали человека в маске и с пистолетом

8 июня 2024, 05:01
Фото: 1MI
Задержанного обвинили в хулиганстве
Очевидцы сняли на видео, как мужчина целился в лежащего на газоне человека.

Сотрудники частного охранного предприятия задержали и передали полиции человека в маске, который на глазах горожан угрожал пистолетом своему оппоненту, лежащему на земле. ЧОПовцев вызвали сотрудники магазина, расположенного на улице Кропоткина, напротив которого произошел инцидент.

Задержанного обвинили в хулиганстве
Видео: аст54

Многочисленные комментаторы в сети предположили, что нарушитель спокойствия держит в руках игрушечный пистолет. В пресс-службе ГУВД по Новосибирской области назвали действия мужчины в маске «неадекватным поведением» и сообщили, что в отношении задержанного составлен административный протокол за мелкое хулиганство.

Ранее мы рассказывали о том, как хулиганы, вооруженные хоккейными клюшками, избили посетителей бара в Тогучине.

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#Происшествия#Видео#Новосибирск#Полиция#Задержание#Пистолет
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