В Новосибирске задержали человека в маске и с пистолетом

Многочисленные комментаторы в сети предположили, что нарушитель спокойствия держит в руках игрушечный пистолет. В пресс-службе ГУВД по Новосибирской области назвали действия мужчины в маске «неадекватным поведением» и сообщили, что в отношении задержанного составлен административный протокол за мелкое хулиганство.