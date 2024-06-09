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Published Сегодня, 10:26

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Updated Сегодня, 10:28

Автобус зажал ногу девочке и протащил ее — пострадавшая в больнице Новосибирска

Автобус зажал ногу девочке и протащил ее — пострадавшая в больнице Новосибирска

9 июня 2024, 10:26
Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску
Днем 9 июня автобус при высадке пассажиров зажал 13-летней девочке-подростку ногу, она упала и получила травму, рассказали в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.

Инцидент произошел около 15 часов в Ленинском районе. В момент ДТП в салоне было 15 пассажиров. Не все желающие успели покинуть автобус, когда 60-летний водитель закрыл двери и начал движение. Когда он среагировал, ребенок уже получил травму.

Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску

Также утром 9 июня водитель троллейбуса врезался в своего коллегу, пока тот находился на проезжей части перед своим общественным транспортом. Мужчину зажало между троллейбусами, он погиб на месте.

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#Алёна Рогонова#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Остановка#Госавтоинспекция
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