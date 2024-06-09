Автобус зажал ногу девочке и протащил ее — пострадавшая в больнице Новосибирска

Инцидент произошел около 15 часов в Ленинском районе. В момент ДТП в салоне было 15 пассажиров. Не все желающие успели покинуть автобус, когда 60-летний водитель закрыл двери и начал движение. Когда он среагировал, ребенок уже получил травму.