Автобус зажал ногу девочке и протащил ее — пострадавшая в больнице Новосибирска

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Инцидент произошел около 15 часов в Ленинском районе. В момент ДТП в салоне было 15 пассажиров. Не все желающие успели покинуть автобус, когда 60-летний водитель закрыл двери и начал движение. Когда он среагировал, ребенок уже получил травму.
Также утром 9 июня водитель троллейбуса врезался в своего коллегу, пока тот находился на проезжей части перед своим общественным транспортом. Мужчину зажало между троллейбусами, он погиб на месте.