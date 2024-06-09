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Бутылку с таинственным посланием прибило к берегу Новосибирского водохранилища

Бутылку с таинственным посланием прибило к берегу Новосибирского водохранилища

9 июня 2024, 09:02
Фото: Оксана Трегуб / VK.com
Бутылку с таинственным посланием обнаружили новосибирцы, гуляющие по берегу Обского моря, о своей находке они сообщили в соцсетях.

Записка оказалась адресована пиратам, ее написала 6-летняя Соня. Девочка пишет, что скоро ей исполнится 7 лет, и она очень хочет получить письмо от пиратов.

Оксана Трегуб, которая нашла послание, ответила автору на своей странице в VK от лица тех самых пиратов. Сибирячка сказала девочке, что скоро та вырастет и сможет войти в команду пиратов. Оксана развенчала мифы о кровожадности морских разбойников. По ее словам, они также следят за порядком в море, убирают мусор. В итоге девушка посоветовала автору не бросать бутылки в воду, чтобы никто не повредил себе ноги.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Обское море#Обское водохранилище
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