Бутылку с таинственным посланием прибило к берегу Новосибирского водохранилища

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
Записка оказалась адресована пиратам, ее написала 6-летняя Соня. Девочка пишет, что скоро ей исполнится 7 лет, и она очень хочет получить письмо от пиратов.
Оксана Трегуб, которая нашла послание, ответила автору на своей странице в VK от лица тех самых пиратов. Сибирячка сказала девочке, что скоро та вырастет и сможет войти в команду пиратов. Оксана развенчала мифы о кровожадности морских разбойников. По ее словам, они также следят за порядком в море, убирают мусор. В итоге девушка посоветовала автору не бросать бутылки в воду, чтобы никто не повредил себе ноги.