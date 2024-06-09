Бутылку с таинственным посланием прибило к берегу Новосибирского водохранилища

Оксана Трегуб, которая нашла послание, ответила автору на своей странице в VK от лица тех самых пиратов. Сибирячка сказала девочке, что скоро та вырастет и сможет войти в команду пиратов. Оксана развенчала мифы о кровожадности морских разбойников. По ее словам, они также следят за порядком в море, убирают мусор. В итоге девушка посоветовала автору не бросать бутылки в воду, чтобы никто не повредил себе ноги.