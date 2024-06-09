Гимнастка, разбившаяся на манеже в Новосибирске, вернулась к работе

В марте во время гастролей в Новосибирске воздушная гимнастка «Королевского цирка» Гии Эрадзе при выполнении очередного элемента шоу сорвалась с высоты. У Елизаветы Чумаковой диагностировали ряд переломов, но уже тогда она решила, что вернется в труппу в начале июня. На 8 июня было запланировано выступление во Владивостоке. Врачи отнеслись к планам пациентки скептически.