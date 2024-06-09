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Гимнастка, разбившаяся на манеже в Новосибирске, вернулась к работе

Гимнастка, разбившаяся на манеже в Новосибирске, вернулась к работе

9 июня 2024, 09:50
Фото: 1MI, соцсети
Елизавета Чумакова смогла совершить практически невозможное, и вернулась на арену, об этом гимнастка рассказала в соцсетях.

В марте во время гастролей в Новосибирске воздушная гимнастка «Королевского цирка» Гии Эрадзе при выполнении очередного элемента шоу сорвалась с высоты. У Елизаветы Чумаковой диагностировали ряд переломов, но уже тогда она решила, что вернется в труппу в начале июня. На 8 июня было запланировано выступление во Владивостоке. Врачи отнеслись к планам пациентки скептически.

В итоге уже 2 мая гимнастка встала на ходунки, а затем, по ее словам, «расходилась».
31 мая перед поездкой во Владивосток врачи подтвердили трудоспособность Чумаковой.

Руководитель цирка Гия Эрадзе свою подопечную к работе допустил, но с важным дополнением: в ближайшее время она не будет работать в воздухе. Девушка выступает на земле, в балете.

«Эти события не прошли бесследно, какой бы сильной я ни была <…> Я прощаюсь с одним из своих образов насовсем <…> Можно сказать, что начинается новая глава моей жизни», — говорит Елизавета Чумакова.

Сразу после происшествия девушка заявила, что высота была небольшой, а не вставала она после падения, потому что таковы требования безопасности.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Гимнастика#Цирк
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