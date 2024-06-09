Гимнастка, разбившаяся на манеже в Новосибирске, вернулась к работе

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
В марте во время гастролей в Новосибирске воздушная гимнастка «Королевского цирка» Гии Эрадзе при выполнении очередного элемента шоу сорвалась с высоты. У Елизаветы Чумаковой диагностировали ряд переломов, но уже тогда она решила, что вернется в труппу в начале июня. На 8 июня было запланировано выступление во Владивостоке. Врачи отнеслись к планам пациентки скептически.
В итоге уже 2 мая гимнастка встала на ходунки, а затем, по ее словам, «расходилась».
31 мая перед поездкой во Владивосток врачи подтвердили трудоспособность Чумаковой.
Руководитель цирка Гия Эрадзе свою подопечную к работе допустил, но с важным дополнением: в ближайшее время она не будет работать в воздухе. Девушка выступает на земле, в балете.
«Эти события не прошли бесследно, какой бы сильной я ни была <…> Я прощаюсь с одним из своих образов насовсем <…> Можно сказать, что начинается новая глава моей жизни», — говорит Елизавета Чумакова.
Сразу после происшествия девушка заявила, что высота была небольшой, а не вставала она после падения, потому что таковы требования безопасности.