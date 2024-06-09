Лето наконец пришло в Новосибирск — прогноз погоды на неделю, 10–16 июня

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
По информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», ночью в городе будет около +10…+12 градусов, днем — +22…+24 градуса. Ветер восточный, 4-9 метров в секунду.
Предстоящая неделя обещает быть погожей, а обильные осадки должны обойти регион стороной. Как сообщает сервис «Гисметео», дневные показатели на неделе будут колебаться в пределах +23…+26 градусов. Ночные — +12…+18 градусов. Однако в воскресенье, 16 июня, незначительно похолодает. Днем температурный максимум составит порядка +20 градусов.
В течение недели возможны небольшие дожди.
Аналогичный прогноз с плавным повышением температуры в течение недели дают центр погоды «Фобос» и сервис «Яндекс. Погода».
Прошедши 8 июня ливень в очередной раз затопил Новосибирск. Горожанам пришлось «расхлебывать» последствия потопа.