Лето наконец пришло в Новосибирск — прогноз погоды на неделю, 10–16 июня

Предстоящая неделя обещает быть погожей, а обильные осадки должны обойти регион стороной. Как сообщает сервис «Гисметео», дневные показатели на неделе будут колебаться в пределах +23…+26 градусов. Ночные — +12…+18 градусов. Однако в воскресенье, 16 июня, незначительно похолодает. Днем температурный максимум составит порядка +20 градусов.