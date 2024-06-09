Мощная магнитная буря ударит по новосибирцам 10 и 11 июня

Магнитные бури могут провоцировать изменения в сердечно-сосудистой системе. У людей с хроническими заболеваниями сердца и гипертонией могут усиливаться симптомы, такие как головные боли, повышенное артериальное давление и учащенное сердцебиение. Это связано с изменениями в вязкости крови и усилением сосудистого тонуса, что может вызвать повышенную нагрузку на сердце.