Мощная магнитная буря ударит по новосибирцам 10 и 11 июня

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
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Updated Сегодня, 10:43
Сила геомагнитных возмущений вырастет до 6 баллов, что соответствует умеренной буре. Пик придется на вечер 10 июня и ночь 11 июня. После обеда возмущения пойдут на спад.
Магнитные бури — это колебания магнитного поля Земли, вызванные солнечными вспышками и корональными выбросами массы. Эти природные явления могут оказывать значительное воздействие на здоровье и самочувствие людей. Рассмотрим, как именно они влияют на организм человека.
Магнитные бури могут провоцировать изменения в сердечно-сосудистой системе. У людей с хроническими заболеваниями сердца и гипертонией могут усиливаться симптомы, такие как головные боли, повышенное артериальное давление и учащенное сердцебиение. Это связано с изменениями в вязкости крови и усилением сосудистого тонуса, что может вызвать повышенную нагрузку на сердце.
Изменения магнитного поля могут оказывать влияние на нервную систему, вызывая такие симптомы, как раздражительность, беспокойство и депрессию. У некоторых людей также наблюдаются проблемы со сном, повышенная утомляемость и снижение работоспособности. Это связано с воздействием магнитных бурь на уровень серотонина и мелатонина — гормонов, регулирующих настроение и сон.
Исследования показывают, что магнитные бури могут снижать иммунную активность, делая организм более восприимчивым к инфекциям. Это связано с тем, что изменения в магнитном поле могут влиять на количество и активность лейкоцитов — клеток, отвечающих за защиту организма от патогенов.
У некоторых людей в периоды магнитных бурь наблюдаются обострения хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата, таких как артриты и остеохондроз. Это может быть связано с изменениями в вязкости синовиальной жидкости и увеличением воспалительных процессов в суставах.