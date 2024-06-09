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Опухоль размером с теннисный мяч удалили женщине новосибирские врачи

Опухоль размером с теннисный мяч удалили женщине новосибирские врачи

9 июня 2024, 02:31
Фото: 1MI
44-летняя Ирина ходила с опухолью около 10 лет, умело скрывая ее прической, пока поняла, что тянуть дальше некуда, рассказали в новосибирском НИИТО.

Женщина пришла к врачу только в 2024 году. Парикмахер по профессии, Ирина маскировала новообразование под челкой. За это время опухоль росла и в итоге деформировала голову. Врачи диагностировали новообразование размером 8×8×3 сантиметра. При этом в области опухоли утолщалась костная ткань. В результате операция длилась девять часов. Сначала хирурги работали над удалением излишек костной ткани, затем принялись за саму опухоль. Удаленный фрагмент черепа заменили титановой пластиной, впоследствии его можно заменить на индивидуально подобранный имплант.

Опухоль отправили на исследование, но врачи предполагают, что это была менингиома. В большинстве случаев она доброкачественная, растет из клеток оболочек головного мозга, чаще всего доброкачественного происхождения.

Сейчас Ирина восстанавливается после операции. У нее пока сохраняется двоение в глазах. Врачи объясняют: мозгу нужно привыкнуть к нормальному расположению глазных яблок.

Женщина планирует вернуться к работе уже к осени.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Здоровье#Операция#НИИТО#Опухоль
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