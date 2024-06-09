Опухоль размером с теннисный мяч удалили женщине новосибирские врачи

Женщина пришла к врачу только в 2024 году. Парикмахер по профессии, Ирина маскировала новообразование под челкой. За это время опухоль росла и в итоге деформировала голову. Врачи диагностировали новообразование размером 8×8×3 сантиметра. При этом в области опухоли утолщалась костная ткань. В результате операция длилась девять часов. Сначала хирурги работали над удалением излишек костной ткани, затем принялись за саму опухоль. Удаленный фрагмент черепа заменили титановой пластиной, впоследствии его можно заменить на индивидуально подобранный имплант.