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«Пачками» штрафуют за тонировку и ОСАГО новосибирских водителей

«Пачками» штрафуют за тонировку и ОСАГО новосибирских водителей

9 июня 2024, 05:54
Фото: Изображение Midjourney
В Новосибирске прошел рейд по выявлению нарушителей среди автомобилистов, инспекторы искали машины с излишней тонировкой, без номеров и полисов обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), передает пресс-служба прокуратуры.

По итогам рейда возбудили несколько административных дел. Так, восемь водителей привлекли к ответственности за тонировку, четверо — за проблемы с полисом ОСАГО. Еще пять нарушений выявили по другим основаниям. У автомобилей отсутствовали госномера, у водителей не было при себе документов, они нарушали правила перевозки детей.

В прокуратуре пообещали продолжить выявлять и привлекать нарушителей к ответственности.

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#Алёна Рогонова#Транспорт#Новосибирск#Автомобиль#Прокуратура#Тонировка#Авто#ОСАГО
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