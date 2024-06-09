«Пачками» штрафуют за тонировку и ОСАГО новосибирских водителей

По итогам рейда возбудили несколько административных дел. Так, восемь водителей привлекли к ответственности за тонировку, четверо — за проблемы с полисом ОСАГО. Еще пять нарушений выявили по другим основаниям. У автомобилей отсутствовали госномера, у водителей не было при себе документов, они нарушали правила перевозки детей.