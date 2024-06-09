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Updated Сегодня, 05:04

Пингвинов угощают рыбой в Новосибирском зоопарке — умилительное видео

Пингвинов угощают рыбой в Новосибирском зоопарке — умилительное видео

9 июня 2024, 05:02
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
8 июня в Новосибирском зоопарке прошло показательное кормление пингвинов Гумбольдта, зоосад опубликовал забавное видео процесса.

Пингвины знают своих киперов, и сразу спешат к ним, как только увидят издалека. Милые пингвины торопятся получить свою порцию, наблюдать за процессом увлекательно.

Видео: Эмилия Губарева / atas.info

Пингвины приехали в Новосибирск в 2016 году, это были именно пингвины Гумбольдта. Их привезли из Московского зоопарка.

Показательные кормления проходят в Новосибирском зоопарке регулярно. Так, 9 июня, с 14:30 можно понаблюдать, как поглощают пищу бизоны, очковый лангур, большой тукан и белые медведи, харзы.

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