Пингвинов угощают рыбой в Новосибирском зоопарке — умилительное видео

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Пингвины знают своих киперов, и сразу спешат к ним, как только увидят издалека. Милые пингвины торопятся получить свою порцию, наблюдать за процессом увлекательно.
Пингвины приехали в Новосибирск в 2016 году, это были именно пингвины Гумбольдта. Их привезли из Московского зоопарка.
Показательные кормления проходят в Новосибирском зоопарке регулярно. Так, 9 июня, с 14:30 можно понаблюдать, как поглощают пищу бизоны, очковый лангур, большой тукан и белые медведи, харзы.