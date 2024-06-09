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Published Сегодня, 07:26

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Updated Сегодня, 07:29

Трамвай сошел с рельсов в Новосибирске

Трамвай сошел с рельсов в Новосибирске

9 июня 2024, 07:26
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Днем 9 июня на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе с рельсов сошел трамвай №15, рассказали очевидцы.

Позже его удалось вернуть на пути, общественный транспорт продолжит свое движение. Обошлось без пострадавших.

Фото: телеграм-канал «Новосибирск с огоньком»

На этой неделе произошли несколько громких инцидентов в участием трамваев. 6 июня трамвай того же маршрута загорелся при движении по Волховской улице. Огонь потушили пассажиры, никто не пострадал.

Напомним, утром 6 июня в Кемерово произошла трагедия. У трамвая отказали тормоза, и он врезался в другой состав. Один человек погиб, несколько пострадали. Мы разбирались в причинах случившегося.

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#Алёна Рогонова#Транспорт#Трамвай#Трамвайные пути#Улица Сибиряков-Гвардейцев
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