Трамвай сошел с рельсов в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Позже его удалось вернуть на пути, общественный транспорт продолжит свое движение. Обошлось без пострадавших.
На этой неделе произошли несколько громких инцидентов в участием трамваев. 6 июня трамвай того же маршрута загорелся при движении по Волховской улице. Огонь потушили пассажиры, никто не пострадал.
Напомним, утром 6 июня в Кемерово произошла трагедия. У трамвая отказали тормоза, и он врезался в другой состав. Один человек погиб, несколько пострадали. Мы разбирались в причинах случившегося.