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Updated Сегодня, 05:40

Жительница Новосибирска стала участницей массового ДТП в Республике Алтай

Жительница Новосибирска стала участницей массового ДТП в Республике Алтай

9 июня 2024, 05:38
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай
Вечером 7 июня в Майминском районе произошла авария с участием трех транспортных средств, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Республике Алтай.

Дорожная авария случилась в районе 19 часов вечера. 36-летний водитель из Алтайского края на грузовике Hino Profia подъезжал к селу Майма, но нарушил дистанцию и «догнал» автомобиль Honda Stream с 40-летним мужчиной из Красноярского края за рулем. Легковушку отбросило на идущий впереди автомобиль Mazda CX-5 под управлением 41-летней жительницы Новосибирской области.

Пострадали два пассажира автомобиля Honda — 27-летняя женщина и 3-летний мальчик. Медики осмотрели пострадавших, но обошлось без госпитализации.

Виновнику ДТП — водителю грузовика — грозит штраф до 1,5 тысячи рублей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай

9 июня водитель троллейбуса в Новосибирске задавил своего коллегу, который выполнял технические работы на остановке. Мужчина погиб от полученных травм.

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