Жительница Новосибирска стала участницей массового ДТП в Республике Алтай

Дорожная авария случилась в районе 19 часов вечера. 36-летний водитель из Алтайского края на грузовике Hino Profia подъезжал к селу Майма, но нарушил дистанцию и «догнал» автомобиль Honda Stream с 40-летним мужчиной из Красноярского края за рулем. Легковушку отбросило на идущий впереди автомобиль Mazda CX-5 под управлением 41-летней жительницы Новосибирской области.