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2 тыс рублей штрафа выплатит новосибирский террорист из «Крокуса» Мирзоев*

2 тыс рублей штрафа выплатит новосибирский террорист из «Крокуса» Мирзоев*

10 июня 2024, 04:01
Фото: телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы
Судебные приставы намерены взыскать с террориста Далерджона Мирзоева* 2 тысячи рублей, этот штраф был выписан сотрудниками Госавтоинспекции по Брянской области, это следует из информации сайта судебных приставов.

Штраф был выписан 23.03.2024, в день теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. На уроженца Таджикистана 1991 года рождения зарегистрировали два штрафа, 1,5 тысячи и 500 рублей. Итоговая сумма взысканий составила 2 тысячи рублей. Исполнительное производство завели в Новосибирске 4 июня 2024 года.

Напомним, вечером 22 марта группа террористов напала по ничего не подозревающим людям. Их расстреляли, в позже подожгли концертный зал. Среди погибших числятся 145 человек. По делу проходят 12 фигурантов.

*внесен в реестр террористов и экстремистов в России

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