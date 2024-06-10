2 тыс рублей штрафа выплатит новосибирский террорист из «Крокуса» Мирзоев*

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Штраф был выписан 23.03.2024, в день теракта в «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. На уроженца Таджикистана 1991 года рождения зарегистрировали два штрафа, 1,5 тысячи и 500 рублей. Итоговая сумма взысканий составила 2 тысячи рублей. Исполнительное производство завели в Новосибирске 4 июня 2024 года.
Напомним, вечером 22 марта группа террористов напала по ничего не подозревающим людям. Их расстреляли, в позже подожгли концертный зал. Среди погибших числятся 145 человек. По делу проходят 12 фигурантов.
*внесен в реестр террористов и экстремистов в России