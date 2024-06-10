Черепаху спасают из пруда в наукограде Кольцово

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 11:02
В озере, расположенном в парке наукограда Кольцово под Новосибирском обнаружили водяную черепаху. Достаточно крупное существо спокойно плавает по поверхности. Жители поселка считают, что рептилия раньше жила в домашних условиях, а в водоем ее просто подбросили. Неравнодушные активисты полагают, что черепаха не выживет и надеются выловить ее и показать ветеринару.
«Там мужчина плавал, сказал, поймает, если встретит, он почти каждый день плавает. Мужчинам из парка сказала, они чистили дорожки, а так да, рыбаки может сачком каким-нибудь достанут», — рассказала Алена Рослик, которая первой заметила черепаху.
По словам жителей Кольцова, в прошлом году в озере так же видели черепах, но люди сомневаются, что они могли пережить сибирскую зиму.
По мнению зоолога Любови Гурдман, судя по видео, скорее всего это американская красноухая черепаха или черепаха Никольского. Эти животные достаточно популярны у любителей аквариумистики.
«В России они достаточно встречаются в естественной среде в водоемах южных регионов и на Кавказе, реже в центральной полосе. Как раз имено благодаря людям, которые необдуманно берут домой милую черепашку, а потом отказываются от нее, они появляются и в наших водоемах. Такие сообщения ранее были неоднократно. А в Москве, насколько я знаю, этот вид черепах успешно адаптировался и заселил городские пруды», — рассказала эксперт в беседе с журналистом Atas.Info.
В Сибири, считает Любовь Гурман, шанс перезимовать у этого вида пресмыкающихся равен нулю. Содержание подобной черепахи в неволе требует создания и поддержания определенных световых и температурных условий, что, в свою очередь, влечет за собой ощутимые материальные затраты. Поэтому зоолог советует серьезно подумать, прежде чем заводить подобного питомца.