Черепаху спасают из пруда в наукограде Кольцово

В озере, расположенном в парке наукограда Кольцово под Новосибирском обнаружили водяную черепаху. Достаточно крупное существо спокойно плавает по поверхности. Жители поселка считают, что рептилия раньше жила в домашних условиях, а в водоем ее просто подбросили. Неравнодушные активисты полагают, что черепаха не выживет и надеются выловить ее и показать ветеринару.