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Дмитрий Зайков назначен главой департамента ЖКХ Новосибирска

Дмитрий Зайков назначен главой департамента ЖКХ Новосибирска

10 июня 2024, 03:52
Фото: atas.info
В мэрии Новосибирска объявлено о назначении нового руководителя департамента энергетики и ЖКХ.

С 10 июня Дмитрий Зайков начнет управлять департаментом, отвечающим за нормальную работу сферы энергетики и ЖКХ Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии областной столицы.

Отметим, в мае кресло руководителя этого ведомства по собственному желанию покинул Дмитрий Перязев.

Зайков — уроженец Новосибирской области. Он имеет богатый опыт работы как в частных, так и в государственных структурах.

Напомним, после вступления в должность мэра столицы Сибири Максима Кудрявцева, в руководстве города произошли значительные изменения. Так, свои посты покинули вице-мэры Анна Терешкова и Геннадий Захаров. Заявлял о своей добровольной отставке и начальник департамента инвестиций Виталий Витухин, но его по подозрению в нарушении закона отправили в следственный изолятор.

Кроме того, 10 июня стало известно, что новым главой связи и информатизации Новосибирска стал 36-летний Максим Русин.

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