Дмитрий Зайков назначен главой департамента ЖКХ Новосибирска

Напомним, после вступления в должность мэра столицы Сибири Максима Кудрявцева, в руководстве города произошли значительные изменения. Так, свои посты покинули вице-мэры Анна Терешкова и Геннадий Захаров. Заявлял о своей добровольной отставке и начальник департамента инвестиций Виталий Витухин, но его по подозрению в нарушении закона отправили в следственный изолятор.