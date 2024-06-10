Дмитрий Зайков назначен главой департамента ЖКХ Новосибирска

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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Updated Сегодня, 03:53
С 10 июня Дмитрий Зайков начнет управлять департаментом, отвечающим за нормальную работу сферы энергетики и ЖКХ Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии областной столицы.
Отметим, в мае кресло руководителя этого ведомства по собственному желанию покинул Дмитрий Перязев.
Зайков — уроженец Новосибирской области. Он имеет богатый опыт работы как в частных, так и в государственных структурах.
Напомним, после вступления в должность мэра столицы Сибири Максима Кудрявцева, в руководстве города произошли значительные изменения. Так, свои посты покинули вице-мэры Анна Терешкова и Геннадий Захаров. Заявлял о своей добровольной отставке и начальник департамента инвестиций Виталий Витухин, но его по подозрению в нарушении закона отправили в следственный изолятор.
Кроме того, 10 июня стало известно, что новым главой связи и информатизации Новосибирска стал 36-летний Максим Русин.