ДОМ. РФ выставил на торги часть военного городка под Новосибирском

ДОМ.РФ ведёт активную деятельность по развитию неиспользуемой федеральной недвижимости в Новосибирской области. В частности, в марте за 420,3 миллиона рублей был продан имущественный комплекс в Академгородке. В феврале за 1,39 миллиарда рублей ушел участок площадью 35,5 га, расположенный по адресу: улица Радиостанция, № 2. А в декабре 2023 года, тоже на территории Академгородка, на торгах ДОМ.РФ за 49,76 миллиона рублей был продан ещё один имущественный комплекс.