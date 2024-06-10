ДОМ. РФ выставил на торги часть военного городка под Новосибирском

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Этот имущественный комплекс подойдет для складских помещений, логистических центров и производства.
Заявки на участие в аукционе принимают до 8 июля. Начальная цена лота составляет 77,74 миллиона рублей.
Часть бывшего военного городка № 84 находится в Новосибирском районе, рядом с карьером Мочище. Окружение составляют индивидуальная жилая застройка, производственно-складские и коммерческие объекты. До ближайшей транспортной магистрали — ул. Кедровой — около 800 метров. Остановка общественного транспорта «Кафе» расположена в полутора километрах. До центра Новосибирска — около 13 километров.
ДОМ.РФ ведёт активную деятельность по развитию неиспользуемой федеральной недвижимости в Новосибирской области. В частности, в марте за 420,3 миллиона рублей был продан имущественный комплекс в Академгородке. В феврале за 1,39 миллиарда рублей ушел участок площадью 35,5 га, расположенный по адресу: улица Радиостанция, № 2. А в декабре 2023 года, тоже на территории Академгородка, на торгах ДОМ.РФ за 49,76 миллиона рублей был продан ещё один имущественный комплекс.
Справочно:
С дополнительной информацией и инструкциями по размещению заявок на участие в торгах можно ознакомиться на официальном сайте ДОМ.РФ в разделе «Список торгов». Для уточнения деталей следует обращаться по указанным на сайте телефонам, а также в телеграм-канал «Земля.ДОМ.РФ — Аукционы. Коммерческая недвижимость».