Экс-судья за три миллиона хотела освободить подозреваемого в Новосибирской области

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В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении Марины Сальниковой, которая в марте 2023 года, будучи мировым судьей Венгеровского района, согласилась за взятку выпустить обвиняемого из следственного изолятора, а затем избавить его от уголовной ответственности. По сведениям источника Atas.Info, за это женщина попросила три миллиона рублей.
Сальникова намеревалась поспособствовать назначению обвиняемому судебного штрафа. Но во время передачи первой половины денег ее действия пресекли сотрудники МВД.
Мировая судья стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного по факту получения особо крупной взятки занимающим государственную должность. Расследование находится на контроле главы Следкома России Александром Бастрыкиным.