Экс-судья за три миллиона хотела освободить подозреваемого в Новосибирской области

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении Марины Сальниковой, которая в марте 2023 года, будучи мировым судьей Венгеровского района, согласилась за взятку выпустить обвиняемого из следственного изолятора, а затем избавить его от уголовной ответственности. По сведениям источника Atas.Info, за это женщина попросила три миллиона рублей.