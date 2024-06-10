Гендиректор ХК «Сибирь» прокомментировал моментальный уход Гатиятулина

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Новый гендиректор Лев Крутохвостов был назначен на свой пост в марте — тогда менялся весь руководящий состав хоккейного клуба. В том числе на должность главного тренера позвали Анвара Гатиятулина. Он согласился воспитывать команду, однако в последний момент отказался от решения и перешел в клуб «Ак Барс».
Директор Крутохвостов не стал негативно отзываться о коллеге и так прокомментировал ситуацию в разговоре с «МК в Новосибирске»:
«Допускаю, что у него были какие-то объективные причины поступить подобным образом. Пусть это останется на его совести… Мы пытались спросить, что именно им двигало, но это был его выбор. Могу подытожить тем, что расстались мы по-хорошему».