Гендиректор ХК «Сибирь» прокомментировал моментальный уход Гатиятулина

Новый гендиректор Лев Крутохвостов был назначен на свой пост в марте — тогда менялся весь руководящий состав хоккейного клуба. В том числе на должность главного тренера позвали Анвара Гатиятулина. Он согласился воспитывать команду, однако в последний момент отказался от решения и перешел в клуб «Ак Барс».