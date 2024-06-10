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Ситуацию с Гатиятулиным прокомментировал Крутохвостов

Гендиректор ХК «Сибирь» прокомментировал моментальный уход Гатиятулина

10 июня 2024, 12:52
Фото: ХК «Сибирь»
Ситуацию с Гатиятулиным прокомментировал Крутохвостов
Директор хоккейного клуба «Сибирь» прокомментировал поступок Анвара Гатиятулина — последний согласился стать тренером «Сибири» и сразу же отказался.

Новый гендиректор Лев Крутохвостов был назначен на свой пост в марте — тогда менялся весь руководящий состав хоккейного клуба. В том числе на должность главного тренера позвали Анвара Гатиятулина. Он согласился воспитывать команду, однако в последний момент отказался от решения и перешел в клуб «Ак Барс».

Директор Крутохвостов не стал негативно отзываться о коллеге и так прокомментировал ситуацию в разговоре с «МК в Новосибирске»:

«Допускаю, что у него были какие-то объективные причины поступить подобным образом. Пусть это останется на его совести… Мы пытались спросить, что именно им двигало, но это был его выбор. Могу подытожить тем, что расстались мы по-хорошему».
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#Алина Гурицкая#Спорт#Новосибирск#Тренер#Команда
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