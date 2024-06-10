Как избежать отравления летом: полезные советы дали новосибирцам

Как не отравиться и хорошо провести лето, рассказали новосибирцам

Летний сезон — время отпусков, пикников и отдыха на природе. Однако, вместе с радостью и расслаблением, существует риск пищевых отравлений. Чтобы избежать неприятных ситуаций и сохранить здоровье, следует соблюдать несколько важных правил, напомнили в Роспотребнадзоре.