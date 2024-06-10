Как избежать отравления летом: полезные советы дали новосибирцам

Соблюдайте правила гигиены
- Тщательно мойте руки перед едой и приготовлением пищи, а также после посещения туалета.
- Используйте антисептики или влажные салфетки, если нет доступа к воде, передает телеканал «Саратов 24».
Правильное хранение продуктов
- Храните продукты в холодильнике при температуре не выше +4°C.
- Используйте термосумки и переносные холодильники для пикников и поездок.
Смотрите на сроки годности
- Проверяйте даты на упаковках и избегайте продуктов с истекшим сроком годности.
- Не храните приготовленную пищу более 2-3 дней даже в холодильнике.
Готовка и термическая обработка
- Тщательно готовьте мясо, рыбу и яйца. Убедитесь, что они полностью приготовлены.
- Избегайте кросс-контаминации: используйте отдельные разделочные доски и ножи для сырых и готовых продуктов.
- Остерегайтесь уличных торговцев и выбирайте проверенные места для перекусов.
- Избегайте сырых и полуготовых продуктов, таких как суши или тартар, если не уверены в их качестве.
- Пейте только бутилированную или кипяченую воду.
- Избегайте льда, если не уверены в качестве используемой для его приготовления воды.
Вовремя выбрасывайте мусор
- Не оставляйте пищевые отходы на солнце: это привлекает насекомых и способствует размножению бактерий.
- Используйте плотно закрывающиеся контейнеры для мусора.
- При первых признаках отравления (тошнота, рвота, диарея) пейте много воды и обратитесь к врачу.
- Не занимайтесь самолечением, особенно если симптомы усиливаются или сохраняются более суток.
Соблюдая эти рекомендации, вы значительно уменьшите риск пищевых отравлений и сможете наслаждаться летними радостями без лишних тревог.