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Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Как не отравиться и хорошо провести лето, рассказали новосибирцам

Как избежать отравления летом: полезные советы дали новосибирцам

10 июня 2024, 06:30
Фото: 1MI

Как не отравиться и хорошо провести лето, рассказали новосибирцам

Летний сезон — время отпусков, пикников и отдыха на природе. Однако, вместе с радостью и расслаблением, существует риск пищевых отравлений. Чтобы избежать неприятных ситуаций и сохранить здоровье, следует соблюдать несколько важных правил, напомнили в Роспотребнадзоре.

Соблюдайте правила гигиены

  • Тщательно мойте руки перед едой и приготовлением пищи, а также после посещения туалета.
  • Используйте антисептики или влажные салфетки, если нет доступа к воде, передает телеканал «Саратов 24».

Правильное хранение продуктов

  • Храните продукты в холодильнике при температуре не выше +4°C.
  • Используйте термосумки и переносные холодильники для пикников и поездок.

Смотрите на сроки годности

  • Проверяйте даты на упаковках и избегайте продуктов с истекшим сроком годности.
  • Не храните приготовленную пищу более 2-3 дней даже в холодильнике.

Готовка и термическая обработка

  • Тщательно готовьте мясо, рыбу и яйца. Убедитесь, что они полностью приготовлены.
  • Избегайте кросс-контаминации: используйте отдельные разделочные доски и ножи для сырых и готовых продуктов.

Внимание к уличной еде

  • Остерегайтесь уличных торговцев и выбирайте проверенные места для перекусов.
  • Избегайте сырых и полуготовых продуктов, таких как суши или тартар, если не уверены в их качестве.

Питьевая вода

  • Пейте только бутилированную или кипяченую воду.
  • Избегайте льда, если не уверены в качестве используемой для его приготовления воды.

Вовремя выбрасывайте мусор

  • Не оставляйте пищевые отходы на солнце: это привлекает насекомых и способствует размножению бактерий.
  • Используйте плотно закрывающиеся контейнеры для мусора.

Внимание к симптомам

  • При первых признаках отравления (тошнота, рвота, диарея) пейте много воды и обратитесь к врачу.
  • Не занимайтесь самолечением, особенно если симптомы усиливаются или сохраняются более суток.

Соблюдая эти рекомендации, вы значительно уменьшите риск пищевых отравлений и сможете наслаждаться летними радостями без лишних тревог.

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