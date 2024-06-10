Куда могут поехать жители Новосибирска кроме Турции

Отдыхающие отмечают, что каникулы в Абхазии обойдутся дешевле, чем на Черноморском побережье Кавказа или в Крыму. За неделю один человек потратит от 22 тысяч рублей. Вместо отелей можно выбрать санатории с трехразовым питанием. Такой отдых обойдется в 46 тысяч на неделю за двух человек. Но кто захочет есть санаторную еду, когда вокруг такое разнообразие блюд местной кухни? Туристы чаще всего выбирают Пицунду и Гагры.