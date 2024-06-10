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Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

Абхазия

Куда могут поехать жители Новосибирска кроме Турции

10 июня 2024, 07:17
Фото: Юлия Лыскова / 1MI
Абхазия
Турция долгое время оставалась главным направлением для путешественников из России, но сейчас многое изменилось, и на рынке появились другие, не менее привлекательные туристические направления.

Туроператоры отмечают повышенный интерес к Абхазии, куда можно попасть через аэропорт в Сочи и вдоволь накупаться в Черном море. По словам местных жителей, с которыми поговорили корреспонденты «Новых известий», в Сухуми, крупнейшем городе Абхазии, отели забронированы до конца сентября.

Сколько стоит отдых в Абхазии?

Отдыхающие отмечают, что каникулы в Абхазии обойдутся дешевле, чем на Черноморском побережье Кавказа или в Крыму. За неделю один человек потратит от 22 тысяч рублей. Вместо отелей можно выбрать санатории с трехразовым питанием. Такой отдых обойдется в 46 тысяч на неделю за двух человек. Но кто захочет есть санаторную еду, когда вокруг такое разнообразие блюд местной кухни? Туристы чаще всего выбирают Пицунду и Гагры.

Как добраться до Абхазии?

Из Москвы до Сухуми идет прямой поезд, путешествие займет двое суток. Также можно долететь на самолете до Адлера и пересесть на автобус или взять такси. Рейсы из восстановленного аэропорта Сухуми в РФ планируют запустить уже летом.

Местные говорят, что отдых в Абхазии выбирают россияне с более скромным достатком. Основные траты них уходят на дорогу, а на отдыхе они старательно экономят. Одно из популярных блюд — лапша быстрого приготовления. В Абхазию приезжают по большей части ради моря и Солнца.

Какая температура воды летом в Абхазии?

Летом вода прогревается до +20 градусов, такая температура приемлема для купания. Одни из самых комфортных пляжей находятся в Гаграх, по мнению туристов. Они отмечают развитую инфраструктуру и высокий уровень благоустройства.

Отметим, Турция не теряет своей популярности. Те, кто уже успел там отдохнуть в этом сезоне, отмечают, что ничего не изменилось. Страна так же популярна у жителей других государств.

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