Летнее солнцестояние в 2024 году наступит раньше срока

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
20 июня жители Новосибирска смогут наконец сказать, что и к ним пришло лето. И это можно будет утверждать вне зависимости от погоды: дело в том, что наступает день летнего солнцестояния.
Проще говоря, в эти сутки ночь будет самой короткой в этом году, а ночь наоборот — самой длинной. Еще древние ученые объяснили это явление с научной точки зрения, но люди, с их тягой ко всему загадочному и непонятному склонны наделять день летнего солнцестояния самыми разнообразными качествами.
В этом году солнцестояние ожидается раньше срока, так как 2024 — високосный год. Обычно этот день наступает 21 июня, но сейчас выпадает на 20 июня.
На самом деле, этот момент наклон оси вращения Земли равняется самому минимальному значению к горизонту — 23,4 градуса. В 2024 году это случится в 3.50 утра по-новосибирскому времени. Этот момент и будет началом астрономического лета.
Несколько дней Солнце будет как бы «застывать» над горизонтом на максимальной высоте, и, если понаблюдать за ним, то какое-то время будет казаться, что оно и вовсе застыло на месте.
Древние славяне обычно отмечали самую короткую ночь праздником Ивана Купалы. Но дело в том, что мы живем сейчас по григорианскому календарю, и после перехода на него день Ивана Купалы сместился на 7 июля.
Раньше в этот праздник. вернее, в ночь на него, люди купались, надевали на головы венки из цветов, гадали, разжигали костры и прыгали через них. Самым удачным считалось отыскать ночью цветок папоротника, и те самым привлечь к себе абсолютную удачу.
Кроме того, в день летнего солнцестояния можно было с помощью примет определить, урожайным ли будет наступившее лето. Считалось например, что если погода ненастная, а небо в тучах, то хорошего урожая ожидать не стоит. Если с утра на траве было много росы — то наоборот, год обещал быть урожайным. Чистое и звездное небо ночью обещало год, обильный на грибы в лесу.
Для человека было важным встретить рассвет самого длинного дня: таким образом он получал от природы поддержку в плане здоровья, и получал защиту от неприятностей. Сохранившийся с тех времен обычай среди детей и некоторых взрослых брызгаться и обливаться водой, напоминает сейчас о том что в летнее солнцестояние считалось, что вода приобретала волшебные свойства.
Например, молодые парни старались облить водой девушку, на которую положили глаз, и тем самым приблизить день их свадьбы.
Также считалось, что родившийся в эти сутки младенец на всю жизнь получал поддержку от солнца.
В день солнечного солнцестояния люди старались не ругаться между собой, и в целом не думать о негативных вещах.