Летнее солнцестояние в 2024 году наступит раньше срока

Кроме того, в день летнего солнцестояния можно было с помощью примет определить, урожайным ли будет наступившее лето. Считалось например, что если погода ненастная, а небо в тучах, то хорошего урожая ожидать не стоит. Если с утра на траве было много росы — то наоборот, год обещал быть урожайным. Чистое и звездное небо ночью обещало год, обильный на грибы в лесу.