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Льготную ставку аренды вернули новосибирской семье Хныковых, потерявшей ребенка

Льготную ставку аренды вернули новосибирской семье Хныковых, потерявшей ребенка

10 июня 2024, 05:45
Фото: Изображение Midjourney
Депутаты Горсовета внесли изменения в положение о коммерческом найме после прецедента с многодетной семьей Хныковых. Заседание прошло 29 мая, еще несколько дней потребовалось, чтобы оформить документ.

Семья Хныковых, в одночасье лишилась статуса многодетной из-за смерти одной из тройняшек в 2021 году. Если ранее семья платила за жилье чуть более 500 рублей, то во время очередного продления договора аренды мать узнала, что теперь ставка составляет почти 37 тысяч рублей в месяц.

Создали прецедент

На заседании начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев предложил в связи с Годом семьи предложили включить в положение строку о семьях, родивших одновременно трое и более детей. Минимальная ставка по оплате за жилое помещение зафиксирована на уровне чуть более 500 рублей в месяц.

Депутаты приняли решение по семье Хныковых единогласно, также его распространили на период с 1 августа 2022 года, чтобы исключить из расчета не льготный период. Семье обещают сделать перерасчет.

Сейчас в Новосибирске жилье по коммерческому найму арендуют восемь многодетных семей. У города в коммерческом найме находятся 198 помещений.

Что случилось в семье Хныковых

У супругов в 2012 году родились тройняшки, семья заключила договор коммерческого найма. В 2021 году одна из девочек умерла, семья лишилась статуса многодетной. В 2022 году Хныковы узнали, что теперь они должны платить почти 37 тысяч рублей в месяц. Долг превысил 1 миллион рублей. После публикаций в СМИ ситуацией заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин.

Коммерческий или социальный?

Новосибирский общественник Иван Квасницкий считает, что многодетным семьям нужно предоставлять жилье по договору социального найма, который дает право неограниченного проживания. Дело в том, что после достижения детьми 18 лет, семья лишается права на льготную аренду.

Atas.info направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Дети#Аренда#Льготы#Семья
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