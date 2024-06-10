Льготную ставку аренды вернули новосибирской семье Хныковых, потерявшей ребенка

Posted Сегодня, 05:45
Published Сегодня, 05:45
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Updated Сегодня, 05:47
Семья Хныковых, в одночасье лишилась статуса многодетной из-за смерти одной из тройняшек в 2021 году. Если ранее семья платила за жилье чуть более 500 рублей, то во время очередного продления договора аренды мать узнала, что теперь ставка составляет почти 37 тысяч рублей в месяц.
На заседании начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев предложил в связи с Годом семьи предложили включить в положение строку о семьях, родивших одновременно трое и более детей. Минимальная ставка по оплате за жилое помещение зафиксирована на уровне чуть более 500 рублей в месяц.
Депутаты приняли решение по семье Хныковых единогласно, также его распространили на период с 1 августа 2022 года, чтобы исключить из расчета не льготный период. Семье обещают сделать перерасчет.
Сейчас в Новосибирске жилье по коммерческому найму арендуют восемь многодетных семей. У города в коммерческом найме находятся 198 помещений.
У супругов в 2012 году родились тройняшки, семья заключила договор коммерческого найма. В 2021 году одна из девочек умерла, семья лишилась статуса многодетной. В 2022 году Хныковы узнали, что теперь они должны платить почти 37 тысяч рублей в месяц. Долг превысил 1 миллион рублей. После публикаций в СМИ ситуацией заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин.
Новосибирский общественник Иван Квасницкий считает, что многодетным семьям нужно предоставлять жилье по договору социального найма, который дает право неограниченного проживания. Дело в том, что после достижения детьми 18 лет, семья лишается права на льготную аренду.
Atas.info направил запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать ситуацию.