Льготную ставку аренды вернули новосибирской семье Хныковых, потерявшей ребенка

Семья Хныковых, в одночасье лишилась статуса многодетной из-за смерти одной из тройняшек в 2021 году. Если ранее семья платила за жилье чуть более 500 рублей, то во время очередного продления договора аренды мать узнала, что теперь ставка составляет почти 37 тысяч рублей в месяц.