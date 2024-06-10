Ливни с грозами и градом будут идти все сутки 11 июня в Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
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Updated Сегодня, 08:59
По информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в течение суток 11 июня местами по области будут идти дожди, местами — ливни, грозы. Помимо этого, по прогнозам может выпасть град, порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду.
На фоне непогоды вероятны чрезвычайные ситуации, предупредили в МЧС.
Весной и летом 2024 года погода в Новосибирской области особенно щедра на осадки и опасные погодные явления. После ливней Новосибирск уже несколько раз погружался под воду, а размер града достигал перепелиного яйца.