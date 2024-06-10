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Published Сегодня, 08:57

Modified Сегодня, 08:59

Updated Сегодня, 08:59

Ливень с грозами и мощный град надвигаются на Новосибирскую область

Ливни с грозами и градом будут идти все сутки 11 июня в Новосибирской области

10 июня 2024, 08:57
Фото: Изображение Midjourney

Ливень с грозами и мощный град надвигаются на Новосибирскую область

В регионе ожидается резкое ухудшение погоды, вернутся обильные осадки, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

По информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в течение суток 11 июня местами по области будут идти дожди, местами — ливни, грозы. Помимо этого, по прогнозам может выпасть град, порывы ветра усилятся до 20 метров в секунду.

На фоне непогоды вероятны чрезвычайные ситуации, предупредили в МЧС.

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Весной и летом 2024 года погода в Новосибирской области особенно щедра на осадки и опасные погодные явления. После ливней Новосибирск уже несколько раз погружался под воду, а размер града достигал перепелиного яйца.

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#Алёна Рогонова#Общество#Ливень#МЧС#Дождь#Непогода
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