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Мужчина на улице

Мигранты — нелегалы начали массово захватывать многоквартирные дома в Новосибирске

10 июня 2024, 01:37
Фото: Изображение Midjourney
Мужчина на улице
Семьи мигрантов с детьми заполонили расселенные бараки на левом Берегу Новосибирска, рассказали жители близлежащих домов.

Нелегальные общежития семей мигрантов появились на левом берегу. Новосибирцы жалуются на беспокойных соседей, которые проживают в расселенных бараках. Два дома по 5-му переулку Римского-Корсакова захватили приезжие, сообщает vn.ru.

Мужчины-мигранты рано утром уходят на работу. Весь день в бараках остаются женщины и дети. Местные жители обеспокоены, ведь в бараках невозможно обустроить приемлемые условия для жизни. Более того, не приходится говорить и о безопасности, ведь дома готовят под снос.

Жители Новосибирска боятся, что в районах с высокой плотностью проживающих мигрантов, может увеличится число преступлений. Напомним, что накануне сгорел расселенный барак, расположенный недалеко от «мигрантского дома». Сотрудникам городского МЧС пришлось тушить строение, расположенное по адресу: 4-1 переулок Римского-Корсакова, 5. Обошлось без жертв.

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#Екатерина Боженович#Общество#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Мигранты#Захват
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