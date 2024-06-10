Мигранты — нелегалы начали массово захватывать многоквартирные дома в Новосибирске

Мужчины-мигранты рано утром уходят на работу. Весь день в бараках остаются женщины и дети. Местные жители обеспокоены, ведь в бараках невозможно обустроить приемлемые условия для жизни. Более того, не приходится говорить и о безопасности, ведь дома готовят под снос.