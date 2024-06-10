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Начальника департамента связи Новосибирска назначил Максим Кудрявцев

Начальника департамента связи Новосибирска назначил Максим Кудрявцев

10 июня 2024, 03:22
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Распоряжение подписано 10 июня, им стал сотрудник областного правительства, следует из сообщения пресс-центра мэрии Новосибирска.

Согласно распоряжению, начальником департамента связи и информатизации стал уроженец Иркутской области 36-летний Максим Русин. У него два высших профильных образования, также прошел переподготовку для госслужащих в Президентской академии.

Трудовая биография Русина связана с государственными структурами. До назначения работал замначальника управления технологий цифрового государства Новосибирской области.

Предшественником Русина на этом посту был Александр Горнштейн, который добровольно ушел из мэрии в мае вместе с прежней командой. Горнштейн решил посвятить себя бизнесу.

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#Алёна Рогонова#Политика#Новосибирск#Мэрия#Мэрия Новосибирска#Максим Кудрявцев
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