Начальника департамента связи Новосибирска назначил Максим Кудрявцев

Posted Сегодня, 03:22
Published Сегодня, 03:22
Modified Сегодня, 03:24
Updated Сегодня, 03:24
Согласно распоряжению, начальником департамента связи и информатизации стал уроженец Иркутской области 36-летний Максим Русин. У него два высших профильных образования, также прошел переподготовку для госслужащих в Президентской академии.
Трудовая биография Русина связана с государственными структурами. До назначения работал замначальника управления технологий цифрового государства Новосибирской области.
Предшественником Русина на этом посту был Александр Горнштейн, который добровольно ушел из мэрии в мае вместе с прежней командой. Горнштейн решил посвятить себя бизнесу.