atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:49

Published Сегодня, 09:49

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Новосибирцы узнали из рейтинга, что они стали жить намного лучше

Новосибирцам рассказали, что они стали жить лучше

10 июня 2024, 09:49
Фото: Изображение Midjourney

Новосибирцы узнали из рейтинга, что они стали жить намного лучше

Аналитики составили рейтинг социально-экономического положения регионов РФ, Новосибирская область в 2023 году заняла 18-е место, за год улучшив свои позиции на 4 строчки, это следует из исследования.

Новосибирская область набрала почти 61 балл из 100 возможных, годом ранее этот показатель составлял 57 баллов. Эксперты агентства РИА Рейтинг заявляют об улучшении социально-экономической ситуации в регионе.

Тройка лидеров среди российских регионов осталась неизменной. Это Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.

Начальника департамента связи Новосибирска назначил Максим Кудрявцев
Узнать подробнее

Ранее депутат Госдумы заявил, что Новосибирск способен стать третьей, экономической столицей России. По мнению парламентария, у региона есть все предпосылки, в том числе, научный потенциал. При этом необходимо развивать транспортную инфраструктуру, потому что сейчас в город добраться не просто.

Читайте также:
Мотоциклист сбил бабушку, которая пыталась перебежать магистраль в НовосибирскеКак избежать отравления летом: полезные советы дали новосибирцамДорожный штраф выплатит новосибирским приставам террорист из «Крокуса» Мирзоев*
#Алёна Рогонова#Экономика#Рейтинг#Финансы
Подпишитесь
Антирейтинг худших пляжей Новосибирска составили жители и гости города
Сегодня, 08:43
Куда могут поехать жители Новосибирска кроме Турции
Сегодня, 07:17
Жительница Новосибирска стала участницей массового ДТП в Республике Алтай
Вчера, 05:38
Российская вакцина против всех видов рака успешно прошла испытания
Сегодня, 04:36
Мигранты — нелегалы начали массово захватывать многоквартирные дома в Новосибирске
Сегодня, 01:37
100 млн дополнительно потратят на тротуары в Новосибирске
5 июня, 03:34
"