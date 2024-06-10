Новосибирцам рассказали, что они стали жить лучше

Posted Сегодня, 09:49
Published Сегодня, 09:49
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Новосибирская область набрала почти 61 балл из 100 возможных, годом ранее этот показатель составлял 57 баллов. Эксперты агентства РИА Рейтинг заявляют об улучшении социально-экономической ситуации в регионе.
Тройка лидеров среди российских регионов осталась неизменной. Это Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.
Ранее депутат Госдумы заявил, что Новосибирск способен стать третьей, экономической столицей России. По мнению парламентария, у региона есть все предпосылки, в том числе, научный потенциал. При этом необходимо развивать транспортную инфраструктуру, потому что сейчас в город добраться не просто.