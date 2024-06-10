Российская вакцина против всех видов рака успешно прошла испытания

Posted Сегодня, 04:36
Published Сегодня, 04:36
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
В настоящий момент идут доклинические исследования вакцины. Затем препарат опробуют на пациентах. Жители Новосибирской области, столкнувшиеся с онкологическим заболеванием. получили надежду на выздоровление. Над вакциной работали несколько групп ученых, финансирование проекта идет из федерального бюджета, передает телеканал «Саратов 24».
По словам руководителя Центра Гамалеи, академика РАН Александра Гинцбурга, в основу препарата положена универсальная технология, которая подойдет для всех типов рака. Однако ее действие нужно смотреть уже на пациентах. Сами вакцины будут подбираться индивидуально под каждого заболевшего онкологией человека.
Вакцину будут вводить в мышцу или непосредственно в саму опухоль. В таком случае удастся добиться равномерного распределения по всему организму.