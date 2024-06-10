Российская вакцина против всех видов рака успешно прошла испытания

По словам руководителя Центра Гамалеи, академика РАН Александра Гинцбурга, в основу препарата положена универсальная технология, которая подойдет для всех типов рака. Однако ее действие нужно смотреть уже на пациентах. Сами вакцины будут подбираться индивидуально под каждого заболевшего онкологией человека.