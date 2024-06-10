С 1 сентября в Новосибирске будут действовать новые правила размещения камер ПДД

По новому закону, камеры для фиксации дорожно-транспортных происшествий будут устанавливаться лишь в некоторых местах: на выделенных полосах, в местах высокой концентрации аварий, дорожных работа, а также на пешеходных переходах, перекрестках и в местах, где запрещена стоянка или остановка. При этом в документе уточняется, что камеры будут убирать в тех случаях, когда нормализуется ситуация с ДТП.