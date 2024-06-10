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Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Дорожных камер станет меньше

С 1 сентября в Новосибирске будут действовать новые правила размещения камер ПДД

10 июня 2024, 12:11
Фото: 1MI
Дорожных камер станет меньше
Новый закон о рамзещении дорожных камер начнет действовать с 1 сентября, сообщили в ГИБДД.

По новому закону, камеры для фиксации дорожно-транспортных происшествий будут устанавливаться лишь в некоторых местах: на выделенных полосах, в местах высокой концентрации аварий, дорожных работа, а также на пешеходных переходах, перекрестках и в местах, где запрещена стоянка или остановка. При этом в документе уточняется, что камеры будут убирать в тех случаях, когда нормализуется ситуация с ДТП.

Еще одно новое правило — между камерами видеофиксации должно быть не менее одного километра в городе и не менее пяти — за городом.

Предполагается, что некоторые действующие камеры будут перенесены на те участки дорог, где они необходимы в первую очередь. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Он уточнил, что сейчас в России размещены свыше 30 тысяч дорожных камер. Количество камер с 1 сентября должно сократиться.

При этом не все согласны с новой мерой. Например, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что сокращение числа камер, напротив, поспособствует увеличению ДТП.

Отметим, что при этом новый закон никак не повлияет на систему оспаривания штрафов.

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#Алина Гурицкая#Новосибирск
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