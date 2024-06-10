С 1 сентября в Новосибирске будут действовать новые правила размещения камер ПДД

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
По новому закону, камеры для фиксации дорожно-транспортных происшествий будут устанавливаться лишь в некоторых местах: на выделенных полосах, в местах высокой концентрации аварий, дорожных работа, а также на пешеходных переходах, перекрестках и в местах, где запрещена стоянка или остановка. При этом в документе уточняется, что камеры будут убирать в тех случаях, когда нормализуется ситуация с ДТП.
Еще одно новое правило — между камерами видеофиксации должно быть не менее одного километра в городе и не менее пяти — за городом.
Предполагается, что некоторые действующие камеры будут перенесены на те участки дорог, где они необходимы в первую очередь. Об этом сообщил глава Госавтоинспекции Михаил Черников.
Он уточнил, что сейчас в России размещены свыше 30 тысяч дорожных камер. Количество камер с 1 сентября должно сократиться.
При этом не все согласны с новой мерой. Например, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что сокращение числа камер, напротив, поспособствует увеличению ДТП.
Отметим, что при этом новый закон никак не повлияет на систему оспаривания штрафов.