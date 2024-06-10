Стало известно, выиграл ли Дава 1 млн юаней в шоу «Сокровища императора»

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Оранжевая команда долгое время лидировала в игре. Напомним, в нее входили два брата — Давид Манукян и Арман Давтян. Вместе с ними на финальных этапах сражались зеленая команда (Мария Миногарова и Парур Хачатуров) и синяя команда (Евгений Ершов и Елена Путылина).
В какой-то момент Манукян по непонятной причине решил не брать такси, из-за чего «оранжевые» уступили первенство «синим» и «зеленым». Именно они дошли до финального испытания, где нужно было собрать паззл в виде китайского дракона.
В итоге победила зеленая команда в лице блогера Миногаровой и ее земляка, бизнесмена из Краснодара Хачатурова. Им и достался 1 миллион юаней.