Стало известно, выиграл ли Дава 1 млн юаней в шоу «Сокровища императора»

Оранжевая команда долгое время лидировала в игре. Напомним, в нее входили два брата — Давид Манукян и Арман Давтян. Вместе с ними на финальных этапах сражались зеленая команда (Мария Миногарова и Парур Хачатуров) и синяя команда (Евгений Ершов и Елена Путылина).