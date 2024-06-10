atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Стало известно, выиграл ли новосибирский блогер Дава 1 млн юаней в шоу

Стало известно, выиграл ли Дава 1 млн юаней в шоу «Сокровища императора»

10 июня 2024, 10:22
Фото: ТНТ

Стало известно, выиграл ли новосибирский блогер Дава 1 млн юаней в шоу

Подошло к концу шоу «Сокровище императора», в котором многие видели победителем бывшего Ольги Бузовой, блогера Давида Манукяна (DAVA). Но главный приз — 14 млн в пересчете на рубли — достался другой паре.

Оранжевая команда долгое время лидировала в игре. Напомним, в нее входили два брата — Давид Манукян и Арман Давтян. Вместе с ними на финальных этапах сражались зеленая команда (Мария Миногарова и Парур Хачатуров) и синяя команда (Евгений Ершов и Елена Путылина).

В какой-то момент Манукян по непонятной причине решил не брать такси, из-за чего «оранжевые» уступили первенство «синим» и «зеленым». Именно они дошли до финального испытания, где нужно было собрать паззл в виде китайского дракона.

В итоге победила зеленая команда в лице блогера Миногаровой и ее земляка, бизнесмена из Краснодара Хачатурова. Им и достался 1 миллион юаней.

Дава «удочерил» Милану Хаметову в новой комедии по мотивам «Один дома»
Узнать подробнее
Читайте также:
Новосибирцам рассказали, что они стали жить лучшеГотовиться ко второй волне паводка призвали жителей Новосибирской областиМотоциклист сбил бабушку, которая пыталась перебежать магистраль в Новосибирске
#Алёна Рогонова#Культура#Новосибирск#Шоу#Дава#ТНТ#Ольга Бузова
Подпишитесь
Антирейтинг худших пляжей Новосибирска составили жители и гости города
Сегодня, 08:43
Куда могут поехать жители Новосибирска кроме Турции
Сегодня, 07:17
Жительница Новосибирска стала участницей массового ДТП в Республике Алтай
Вчера, 05:38
Российская вакцина против всех видов рака успешно прошла испытания
Сегодня, 04:36
Мигранты — нелегалы начали массово захватывать многоквартирные дома в Новосибирске
Сегодня, 01:37
100 млн дополнительно потратят на тротуары в Новосибирске
5 июня, 03:34
"