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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Верблюда заметили на ГБШ

Свободно гуляющего верблюда заметили в Новосибирске

10 июня 2024, 12:29
Фото: АСТ-54
Верблюда заметили на ГБШ
Верблюда заметили в нетипичной для него среде — прямо в городе в Новосибирске, поделился читатель АСТ-54.

Южное животное заметили в микрорайоне Гусинобродское шоссе в Новосибирске. Зверя снял на камеру местный житель. Он удивился верблюду в городе и задался вопросом:

«Че, в России на лошадях уже не модно ездить?»
Видео: АСТ-54

Кому принадлежит верблюд — неясно. Хотя некоторые пользователи сети предположили, откуда может взяться одиноко гуляющее южное животное.

«Да это на праздник детям приводили. Праздник был отличный», — пишет один из горожан.
«Так это верблюд с городского крематория. Пасут его, скорее всего», — высказал свое мнение другой новосибирец.

Напомним, совсем недавно прогуливающийся верблюд также удивил жителей села Преображенка в Искитимском районе. Верблюда, который был меньше новосибирского, заметили в поле — поблизости не было человека, который бы его пас.

Правда, на удивление, верблюд для Искитимского района не редкость. Животное там замечают уже не первый раз.

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#Алина Гурицкая#Видео#Новосибирск#Животные#Верблюд
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