Свободно гуляющего верблюда заметили в Новосибирске

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Южное животное заметили в микрорайоне Гусинобродское шоссе в Новосибирске. Зверя снял на камеру местный житель. Он удивился верблюду в городе и задался вопросом:
«Че, в России на лошадях уже не модно ездить?»
Кому принадлежит верблюд — неясно. Хотя некоторые пользователи сети предположили, откуда может взяться одиноко гуляющее южное животное.
«Да это на праздник детям приводили. Праздник был отличный», — пишет один из горожан.
«Так это верблюд с городского крематория. Пасут его, скорее всего», — высказал свое мнение другой новосибирец.
Напомним, совсем недавно прогуливающийся верблюд также удивил жителей села Преображенка в Искитимском районе. Верблюда, который был меньше новосибирского, заметили в поле — поблизости не было человека, который бы его пас.
Правда, на удивление, верблюд для Искитимского района не редкость. Животное там замечают уже не первый раз.