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«Тело не найдено»: подросток утонул в реке в Новосибирской области

«Тело не найдено»: подросток утонул в реке в Новосибирской области

10 июня 2024, 06:19
Фото: 1MI
9 июня 17-летний парень с другом пришел освежиться на берег реки Карасук в селе Петропавловка Краснозерского района, но домой он так и не вернулся, передает пресс-служба СК по региону.

Подросток зашел в воду и скрылся. С его другом всё в порядке. Тело утонувшего подростка до сих пор ищут, идет доследственная проверка, уточнили в ведомстве.

Жителям Новосибирской области напомнили, что следует помнить об опасности, отдыхая у воды.

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9 июня водитель автобуса не дождался, пока все пассажиры покинул салон, и начал движение. В результате в двери оказалась зажата нога девочки-подростка. Она получила травму, ей потребовалась помощь медиков.

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