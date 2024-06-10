«Тело не найдено»: подросток утонул в реке в Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
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Updated Сегодня, 06:31
Подросток зашел в воду и скрылся. С его другом всё в порядке. Тело утонувшего подростка до сих пор ищут, идет доследственная проверка, уточнили в ведомстве.
Жителям Новосибирской области напомнили, что следует помнить об опасности, отдыхая у воды.
9 июня водитель автобуса не дождался, пока все пассажиры покинул салон, и начал движение. В результате в двери оказалась зажата нога девочки-подростка. Она получила травму, ей потребовалась помощь медиков.