Тонну гнилых овощей изъяли у мигрантов у Хилокского рынка

Между тем, местные жители говорят о том, что вокруг рынка ежедневно работают сотни уличных продавцов, не имея на это разрешений. По их словам, именно огромный оптовый Хилокский рынок служит причиной появления такого количества нелегалов. Активисты много лет требуют от городских властей закрытия торговой площадки, однако пока безуспешно.