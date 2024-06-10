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Такую картину местные жители наблюдают ежедневно

Тонну гнилых овощей изъяли у мигрантов у Хилокского рынка

10 июня 2024, 04:44
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Такую картину местные жители наблюдают ежедневно
Искусственные цветы, овощи и фрукты конфисковали у уличных торговцев, сообщили в мэрии Новосибирска.

Полицейские и чиновники провели очередной рейд на улице Хилокской — у нелегальных уличных торговцев изъяли около тонны испорченных овощей и фруктов, духи, дезодоранты, солнечные очки и искусственные цветы.

В муниципалитете рассказывают, что продавцы, чтобы уходить от проверок, перешли на новый формат торговли. Теперь нарушители не используют в качестве прилавка столики или деревянные ящики. Они раскладывают продукцию в открытом багажнике автомобиля, чтобы при появлении контролеров можно было моментально уехать.

По данным муниципалитета, с начала 2024 года составлено 12 протоколов в отношении нарушителей правил торговли, изъято несколько сотен килограммов овощей, которые торговцы бросили, сбежав от проверяющих.

Между тем, местные жители говорят о том, что вокруг рынка ежедневно работают сотни уличных продавцов, не имея на это разрешений. По их словам, именно огромный оптовый Хилокский рынок служит причиной появления такого количества нелегалов. Активисты много лет требуют от городских властей закрытия торговой площадки, однако пока безуспешно.

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#Новосибирск#Мигранты#Уличная торговля#Хилокский рынок#Рейд
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