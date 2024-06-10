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Published Сегодня, 09:48

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Updated Сегодня, 10:11

Так будет выглядет СКИФ после полного завершения строительства

В новосибирском синхротроне СКИФ начали монтаж оборудования

10 июня 2024, 09:48
Фото: srf-skif.ru
Так будет выглядет СКИФ после полного завершения строительства

Отставание от графика строительства синхротрона СКИФ может стать критичным

Уникальный ускоритель запустят до конца 2024 года, заявила вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова.

В помещениях Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) начали монтаж оборудования, сообщила в понедельник, 10 июня вице-губернатор Ирина Мануйлова. Параллельно идет набор научных специалистов. По словам Мануйловой, в конце текущего года их число составит около 400 человек. И к декабрю на установке будет получено первое излучение.

«Будет зафиксирован тот самый пучок, который отличает эту установку от всех остальных. И это можно считать началом работы нашей мегасайенс-установки… Безусловно, от момента запуска до выхода на реальные исследования пройдет минимум один год», — подчеркнула Ирина Мануйлова.

По планам, на первом этапе работы СКИФа будут задействованы 6 исследовательских станций. В дальнейшем их количество должно возрасти до 30.

Федеральный бюджет в сумме потратит на строительство синхротрона более 47 млрд рублей. Ранее говорилось, что первая станция будет запущена в конце 2023 года, однако строительство отставало от графика. Несколько дней назад на стройплощадке побывал прокурор Новосибирска Роман Сивак. По его словам, на текущий момент строительная готовность важного научного объекта превышает 40%.

«График очень жесткий и сейчас любое отставание может стать критичным», — констатировала Мануйлова.

Центр коллективного пользования СКИФ — источник синхротронного излучения поколения 4+. Установку сооружают недалеко от наукограда Кольцово в Новосибирской области в рамках национального проекта «Наука и университеты».

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#Наука#Новосибирск#СКИФ#СО РАН#Ускоритель
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