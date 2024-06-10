В новосибирском синхротроне СКИФ начали монтаж оборудования

Федеральный бюджет в сумме потратит на строительство синхротрона более 47 млрд рублей. Ранее говорилось, что первая станция будет запущена в конце 2023 года, однако строительство отставало от графика. Несколько дней назад на стройплощадке побывал прокурор Новосибирска Роман Сивак. По его словам, на текущий момент строительная готовность важного научного объекта превышает 40%.