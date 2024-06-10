Занятия в новом кампусе НГУ начнутся в сентябре — смотрим фото из Академгородка

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Первая очередь кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета уже практически готова к приему студентов. Строители завершают наружные работы, в корпуса заводят оборудование. Все документы о технической готовности уже подписаны, заявила вице-губернатор Ирина Мануйлова.
Специализированный учебно-научный центр НГУ ранее назывался физико-математической школой. Это уникальный интернат для одаренных школьников 9-11 классов с углубленным изучением ряда предметов.
Учеников СУНЦ практически официально называют «фымышатами», это производное от аббревиатуры ФМШ (физматшкола).
Кампус мирового уровня — это не только учебные корпуса, но и новые общежития. Их строят непосредственно за историческим главным корпусом университета.
Многие выпускники с ностальгией вспоминают студенческие годы в общежитиях-хрущевках вдоль улицы Пирогова. Студгородок, построенный в 60-е годы и сегодня продолжает использоваться по прямому назначению.
На другой стороне улицы Пирогова, в рамках второй очереди кампуса, заканчивается строительство нового корпуса поточных аудиторий НГУ. Он одновременно сможет принимать до 1700 студентов.
За последние пять лет количество студентов в НГУ увеличилось почти на тысячу, а учебные площади остались прежними. Поэтому, говорят в руководстве университета, возведение новых корпусов очень важно.
Уникальная особенность НГУ — здесь преподают действующие ученые из десятков НИИ Академгородка. Большинство из них тоже заканчивали новосибирской госуниверситет, а дипломы им вручали в этом здании, до 2015 года здесь был главный корпус НГУ.