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Published Сегодня, 08:26

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Updated Сегодня, 08:28

Около новых корпусов идут работы по благоустройству

Занятия в новом кампусе НГУ начнутся в сентябре — смотрим фото из Академгородка

10 июня 2024, 08:26
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Около новых корпусов идут работы по благоустройству
Воспитанники СУНЦ НГУ 1 сентября начнут учебу в новых корпусах, сообщила вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Первая очередь кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета уже практически готова к приему студентов. Строители завершают наружные работы, в корпуса заводят оборудование. Все документы о технической готовности уже подписаны, заявила вице-губернатор Ирина Мануйлова.

Учебный корпус и досуговый центр находятся в непосредственной близости от существующих зданий СУНЦУчебный корпус и досуговый центр находятся в непосредственной близости от существующих зданий СУНЦ
Учебный корпус и досуговый центр находятся в непосредственной близости от существующих зданий СУНЦУчебный корпус и досуговый центр находятся в непосредственной близости от существующих зданий СУНЦ
Учебный корпус и досуговый центр находятся в непосредственной близости от существующих зданий СУНЦ
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Специализированный учебно-научный центр НГУ ранее назывался физико-математической школой. Это уникальный интернат для одаренных школьников 9-11 классов с углубленным изучением ряда предметов.

Так сегодня выглядят корпуса СУНЦТак сегодня выглядят корпуса СУНЦ
Так сегодня выглядят корпуса СУНЦ
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Учеников СУНЦ практически официально называют «фымышатами», это производное от аббревиатуры ФМШ (физматшкола).

Около общежития СУНЦ стоит соотвествующий памятникОколо общежития СУНЦ стоит соотвествующий памятник

Кампус мирового уровня — это не только учебные корпуса, но и новые общежития. Их строят непосредственно за историческим главным корпусом университета.

Вокруг новых зданий обещают разбить парковую зону, где планируют проводить различные студенческие мероприятияВокруг новых зданий обещают разбить парковую зону, где планируют проводить различные студенческие мероприятия
Вокруг новых зданий обещают разбить парковую зону, где планируют проводить различные студенческие мероприятия
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Многие выпускники с ностальгией вспоминают студенческие годы в общежитиях-хрущевках вдоль улицы Пирогова. Студгородок, построенный в 60-е годы и сегодня продолжает использоваться по прямому назначению.

Несколько лет назад с фасадов общежитий убрали все балконыНесколько лет назад с фасадов общежитий убрали все балконы
Несколько лет назад с фасадов общежитий убрали все балконы
Фото: Артем Шершнев / atas.info

На другой стороне улицы Пирогова, в рамках второй очереди кампуса, заканчивается строительство нового корпуса поточных аудиторий НГУ. Он одновременно сможет принимать до 1700 студентов.

Сдача этого корпуса запланирована на 2025 годСдача этого корпуса запланирована на 2025 год
Сдача этого корпуса запланирована на 2025 годСдача этого корпуса запланирована на 2025 год
Сдача этого корпуса запланирована на 2025 год
Фото: Артем Шершнев / atas.info

За последние пять лет количество студентов в НГУ увеличилось почти на тысячу, а учебные площади остались прежними. Поэтому, говорят в руководстве университета, возведение новых корпусов очень важно.

Действующий главный корпус НГУ построили в 2015 году. Его архитектура до сих пор вызывает спорыДействующий главный корпус НГУ построили в 2015 году. Его архитектура до сих пор вызывает споры
Действующий главный корпус НГУ построили в 2015 году. Его архитектура до сих пор вызывает споры
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Уникальная особенность НГУ — здесь преподают действующие ученые из десятков НИИ Академгородка. Большинство из них тоже заканчивали новосибирской госуниверситет, а дипломы им вручали в этом здании, до 2015 года здесь был главный корпус НГУ.

Холл этого здания украшен уникальными цветными витражами работы скульптора-монументалиста Владимира СоколаХолл этого здания украшен уникальными цветными витражами работы скульптора-монументалиста Владимира Сокола
Холл этого здания украшен уникальными цветными витражами работы скульптора-монументалиста Владимира Сокола
Фото: Артем Шершнев / atas.info
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