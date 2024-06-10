Занятия в новом кампусе НГУ начнутся в сентябре — смотрим фото из Академгородка

Уникальная особенность НГУ — здесь преподают действующие ученые из десятков НИИ Академгородка. Большинство из них тоже заканчивали новосибирской госуниверситет, а дипломы им вручали в этом здании, до 2015 года здесь был главный корпус НГУ.