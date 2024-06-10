Жизнь в пробках и шуме — почему не стоит покупать новостройку в Кировском районе

Основной тип квартир в ЖК — однокомнатные студии, хотя представлены 1-, 2- 3-комнатные квартиры. Стоимость студий площадью 38.5 — 41 кв. м. колеблется от 3.5 до 4 млн рублей, однокомнатные квартиры площадью 40.3 кв. м. продаются за 3.7 млн рублей, площадь двухкомнатных составляет от 58.2 до 66.4 кв. м., а стоимость от 5.4 до 6.2 миллионов. Трехкомнатные квартиры имеют площадь немногим более 72 кв. м. и выставлены на продажу по ценам в диапазоне 6.4 — 6.8 млн рублей.