«Золотой дождь» устроил новосибирец со священной горы в Республике Алтай

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
Modified Сегодня, 04:47
Updated Сегодня, 04:47
Гора находится на перевале Кату-Ярык, место считается священным у коренных жителей. Вместе с молодым человеком на горе находились две девушки из его компании. Судя по видео, которое они сами же и опубликовали в соцсетях, действо вызвало у них радость и смех. При этом в аккаунте одной из героинь видео указана принадлежность к искусству.
Комментаторы сошлись во мнении, что это неприемлемо. Многие высказали уверенность, что Алтай накажет за такое отношение.
«Алтай сам накажет, уверена. Волшебное место», — говорит сибирячка.
«Его накажет Бог, ну точно не я и не вы!» — отвечает другая девушка на предложение наказать «писающего мальчика».
Кто-то вовсе увидел в этом попытку привлечь к себе внимание:
«А что тут понимать? Что он ловит хайпы, что собирает аудиторию, что люди бегут к нему писать плохие коменты?»
«На перевале Кату-Ярык есть туалет, если приспичило, а [мочиться] на виду у других — это моральное уродство», — заключил еще один участник дискуссии.
В пресс-службе полиции Республики Алтай корреспонденту Atas.info подтвердили информацию и пообещали предоставить комментарий позднее.