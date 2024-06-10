«Золотой дождь» устроил новосибирец со священной горы в Республике Алтай

Гора находится на перевале Кату-Ярык, место считается священным у коренных жителей. Вместе с молодым человеком на горе находились две девушки из его компании. Судя по видео, которое они сами же и опубликовали в соцсетях, действо вызвало у них радость и смех. При этом в аккаунте одной из героинь видео указана принадлежность к искусству.