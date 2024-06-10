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«Золотой дождь» устроил новосибирец со священной горы в Республике Алтай

«Золотой дождь» устроил новосибирец со священной горы в Республике Алтай

10 июня 2024, 04:45
Фото: 1MI
Житель Новосибирской области помочился, стоя у края обрыва во время отдыха, поступок вызвал возмущение не только у местных, но и земляков хулигана.

Гора находится на перевале Кату-Ярык, место считается священным у коренных жителей. Вместе с молодым человеком на горе находились две девушки из его компании. Судя по видео, которое они сами же и опубликовали в соцсетях, действо вызвало у них радость и смех. При этом в аккаунте одной из героинь видео указана принадлежность к искусству.

Комментаторы сошлись во мнении, что это неприемлемо. Многие высказали уверенность, что Алтай накажет за такое отношение.

«Алтай сам накажет, уверена. Волшебное место», — говорит сибирячка.
«Его накажет Бог, ну точно не я и не вы!» — отвечает другая девушка на предложение наказать «писающего мальчика».

Кто-то вовсе увидел в этом попытку привлечь к себе внимание:

«А что тут понимать? Что он ловит хайпы, что собирает аудиторию, что люди бегут к нему писать плохие коменты?»
«На перевале Кату-Ярык есть туалет, если приспичило, а [мочиться] на виду у других — это моральное уродство», — заключил еще один участник дискуссии.

В пресс-службе полиции Республики Алтай корреспонденту Atas.info подтвердили информацию и пообещали предоставить комментарий позднее.

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