1,5 млн получили новосибирцы, обварившиеся в кипятке в коммунальных авариях

В настоящий момент суд также рассматривает иски жителей левобережья к «НТСК». Участниками коллективного иска стали порядка 100 человек. Исковые требования от пострадавших в масштабных коммунальных авариях составляют 10 тысяч рублей на человека. К иску может присоединиться любой пострадавший.