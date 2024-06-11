1,5 млн получили новосибирцы, обварившиеся в кипятке в коммунальных авариях

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Прокуратура направила иски в суд, четырем пострадавшим суммарно присудили 1,5 млн рублей в качестве моральной компенсации. Еще семь исков находятся на рассмотрении, уточнили в ведомстве. Ответчиком выступила ресурсоснабжающая организация ООО «Новосибирская теплосетевая компания» («НТСК», входит в СГК).
В настоящий момент суд также рассматривает иски жителей левобережья к «НТСК». Участниками коллективного иска стали порядка 100 человек. Исковые требования от пострадавших в масштабных коммунальных авариях составляют 10 тысяч рублей на человека. К иску может присоединиться любой пострадавший.