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Published Сегодня, 04:28

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Updated Сегодня, 04:30

1,5 млн получили новосибирцы, обварившиеся в кипятке в коммунальных авариях

1,5 млн получили новосибирцы, обварившиеся в кипятке в коммунальных авариях

11 июня 2024, 04:28
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Во время разлива кипятка на улице Петропавловской в Ленинском районе Новосибирска в январе 2024 года ожоги получили 11 человек, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура направила иски в суд, четырем пострадавшим суммарно присудили 1,5 млн рублей в качестве моральной компенсации. Еще семь исков находятся на рассмотрении, уточнили в ведомстве. Ответчиком выступила ресурсоснабжающая организация ООО «Новосибирская теплосетевая компания» («НТСК», входит в СГК).

Суд требует найти больше пострадавших от коммунальных аварий в Новосибирске
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В настоящий момент суд также рассматривает иски жителей левобережья к «НТСК». Участниками коллективного иска стали порядка 100 человек. Исковые требования от пострадавших в масштабных коммунальных авариях составляют 10 тысяч рублей на человека. К иску может присоединиться любой пострадавший.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#Авария#Здоровье#Коммунальная авария#Коммунальные аварии в Новосибирске — как мерзнет город
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