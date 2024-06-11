8 лет требует обвинитель для экс-зампрокурора Новосибирской области Кузьменок

Следствие пришло к выводу, что в течение двух лет генерал систематически принимала взятки от совладельца торгового центра. Вознаграждение передавали ежемесячно, всего «набежало» 2,5 миллиона рублей. Деньги были платой за покровительство. Любовь Кузьменок находилась на посту первого зампрокурора Новосибирской области в 2014–2018 годах. В 2022-м ее объявили в международный розыск и позже задержали в Москве.