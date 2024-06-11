8 лет требует обвинитель для экс-зампрокурора Новосибирской области Кузьменок

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
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Updated Сегодня, 07:21
Гособвинитель запросил для экс-зампрокурора наказание в виде 8 лет заключения в колонию общего режима. Очередное заседание по делу проходит 11 июня в Барнауле Алтайского края. Срок основан на совокупности преступлений, пояснил гособвинитель. Также среди требований — 5 млн рублей в качестве штрафа, запрет занимать должности в госорганах на 5 лет, лишение чина государственного советника юстиции 3-го класса, передает ТАСС.
Следствие пришло к выводу, что в течение двух лет генерал систематически принимала взятки от совладельца торгового центра. Вознаграждение передавали ежемесячно, всего «набежало» 2,5 миллиона рублей. Деньги были платой за покровительство. Любовь Кузьменок находилась на посту первого зампрокурора Новосибирской области в 2014–2018 годах. В 2022-м ее объявили в международный розыск и позже задержали в Москве.
Обвинения Кузьменок не признает, она утверждает, что ее оговорили.
Кузьменок обвиняют в правонарушениях по ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере) и ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Ей грозит до 15 лет лишения свободы.