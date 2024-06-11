Актриса из Новосибирска Софья Зайка сыграла медсестру в новой комедии от ТНТ

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
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Updated Сегодня, 06:46
Сериал «Полупановы» предназначен на зрителей всех возрастов. Создатели описывают жанр как абсурдная комедия. Проект вырос из скетчей — коротких роликов, которые зрители могли видеть на Rutube.
В основе сюжета — история странноватой семьи, которая не хочет переезжать из старого дома. Поэтому соцработник делает всё, чтобы их выселить. Софья Зайка играет в сериале медсестру, мечтающую о лучшей жизни.
«Я уверена на 100%, для российского зрителя этот сериал будет чем-то очень новым, смешным и с хорошим смыслом, благодаря забавнейшим персонажам, съемкам, талантливым сценаристам и актерам», — говорит Зайка.
Обещают появление на экране известных актеров, певцов и блогеров. Премьера сериала «Полупановы» назначена на 24 июня, в нем 13 эпизодов по 25 минут.
Ранее зрители могли видеть Софью Зайку в роли Екатерины Великой в мини-сериале «Смешная история».