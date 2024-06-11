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Лапшичная, открытая Ивлеевой с новосибирским бизнесменом, попала в скандал

Анастасия Ивлеева снова попала в скандал — на нее пожаловались в ФАС

11 июня 2024, 03:50
Фото: t.me/ivleeva360

Лапшичная, открытая Ивлеевой с новосибирским бизнесменом, попала в скандал

После нескольких лет блогер сумела-таки открыть свое заведение общепита в партнерстве с известным ресторатором, и тут же попала в скандал, общественники требуют привлечь ее к ответственности.

После «голой вечеринки» Анастасия кардинально сменила имидж, извинилась, выкладывает фото в платке из храмов, но ей по-прежнему недовольны. В чем же дело?

Заведение общепита под названием Nudles by Ivleeva в Столешниковом переулке начало работу 7 июня. Всё бы ничего, лапша как лапша, к тому же многие образовались довольно умеренным ценам для центра Москвы.

Но общественников смутило название (игра слов «обнажение» и «лапша»), а также реклама, в которой используют неоднозначное выражение.

Правозащитный центр «Сорок сороков» подал жалобу в Федеральную антимонопольную службу. По словам директора центра Георгия Солдатова, использование в рекламе заведения слогана suck it («соси это» или «втягивай») противоречит не только морали, но и закону.

За использование непристойных образов и слов Ивлеевой могут впаять штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

Видео: t.me/ivleeva360

Партнером Ивлеевой по лапшичной выступил индивидуальный предприниматель Александр Пичугин, зарегистрированный в Новосибирске. Также является гендиректором и управляющим партнером ряда заведений с участием звезд — «Руки вверх! Бар», Nebar, Spletni Bar. Запускал Blablabar в Новосибирске.

Лапшичную имени Ивлеевой собирается открыть новосибирский бизнесмен
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#Алёна Рогонова#Общество#Видео#Активисты#Лапша#ФАС#Ивлеева
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