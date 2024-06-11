Анастасия Ивлеева снова попала в скандал — на нее пожаловались в ФАС

Лапшичная, открытая Ивлеевой с новосибирским бизнесменом, попала в скандал

После нескольких лет блогер сумела-таки открыть свое заведение общепита в партнерстве с известным ресторатором, и тут же попала в скандал, общественники требуют привлечь ее к ответственности.