Анастасия Ивлеева снова попала в скандал — на нее пожаловались в ФАС

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
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После «голой вечеринки» Анастасия кардинально сменила имидж, извинилась, выкладывает фото в платке из храмов, но ей по-прежнему недовольны. В чем же дело?
Заведение общепита под названием Nudles by Ivleeva в Столешниковом переулке начало работу 7 июня. Всё бы ничего, лапша как лапша, к тому же многие образовались довольно умеренным ценам для центра Москвы.
Но общественников смутило название (игра слов «обнажение» и «лапша»), а также реклама, в которой используют неоднозначное выражение.
Правозащитный центр «Сорок сороков» подал жалобу в Федеральную антимонопольную службу. По словам директора центра Георгия Солдатова, использование в рекламе заведения слогана suck it («соси это» или «втягивай») противоречит не только морали, но и закону.
За использование непристойных образов и слов Ивлеевой могут впаять штраф от 100 до 500 тысяч рублей.
Партнером Ивлеевой по лапшичной выступил индивидуальный предприниматель Александр Пичугин, зарегистрированный в Новосибирске. Также является гендиректором и управляющим партнером ряда заведений с участием звезд — «Руки вверх! Бар», Nebar, Spletni Bar. Запускал Blablabar в Новосибирске.