Антитеррористическую защиту решено усилить в торговых центрах Новосибирской области

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Контроль за исполнением поручения взял на себя лично глава региона. В постановлении сказано, что до 1 августа все входы и выходы ТРЦ первой и второй категории должны быть оснащены арочными металлодетекторами («рамки»), причем стоять они должны на всех входах/выходах, включая паркинг.
Также губернатор обязал владельцев торговых центров использовать ручные металлодетекторы на всех входах/выходах, если установка «рамок» невозможна.
Всего выделяют три категории антитеррористической безопасности объектов торговли. 1 и 2 категории предполагают высокое количество жертв и значительный материальный ущерб в случае совершения теракта. Это более 1 тысячи жертв и более 50 млн рублей ущерба для 1 категории; от 200 до 1 тысячи жертв и от 15 до 50 млн рублей ущерба — для второй.
Напомним, 22 марта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» произошел один из самых масштабных терактов за последние 20 лет в России. Группа террористов расстреляла посетителей ТРЦ и устроили пожар. 145 человек числятся погибшими.