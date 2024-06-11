Антитеррористическую защиту решено усилить в торговых центрах Новосибирской области

Всего выделяют три категории антитеррористической безопасности объектов торговли. 1 и 2 категории предполагают высокое количество жертв и значительный материальный ущерб в случае совершения теракта. Это более 1 тысячи жертв и более 50 млн рублей ущерба для 1 категории; от 200 до 1 тысячи жертв и от 15 до 50 млн рублей ущерба — для второй.