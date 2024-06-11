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Published Сегодня, 08:57

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Updated Сегодня, 09:25

Антитеррористическую защиту решено усилить в новосибирских торговых центрах

Антитеррористическую защиту решено усилить в торговых центрах Новосибирской области

11 июня 2024, 08:57
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Антитеррористическую защиту решено усилить в новосибирских торговых центрах

Губернатор региона Андрей Травников получил оборудовать все крупные торговые центры металлодетекторами, соответствующее поручение опубликовано на сайте правительства Новосибирской области.

Контроль за исполнением поручения взял на себя лично глава региона. В постановлении сказано, что до 1 августа все входы и выходы ТРЦ первой и второй категории должны быть оснащены арочными металлодетекторами («рамки»), причем стоять они должны на всех входах/выходах, включая паркинг.

Также губернатор обязал владельцев торговых центров использовать ручные металлодетекторы на всех входах/выходах, если установка «рамок» невозможна.

Всего выделяют три категории антитеррористической безопасности объектов торговли. 1 и 2 категории предполагают высокое количество жертв и значительный материальный ущерб в случае совершения теракта. Это более 1 тысячи жертв и более 50 млн рублей ущерба для 1 категории; от 200 до 1 тысячи жертв и от 15 до 50 млн рублей ущерба — для второй.

Испытываете ли вы страх при посещении торговых центров?

Напомним, 22 марта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» произошел один из самых масштабных терактов за последние 20 лет в России. Группа террористов расстреляла посетителей ТРЦ и устроили пожар. 145 человек числятся погибшими.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Андрей Травников#Терроризм#ТЦ#Опросы
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