БДСМ-комната и рыцарские палаты — самые кринжовые съемные квартиры в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Словосочетание «съемная квартира» обычно наводит на банальные мысли: кухня, диван, балкон и интернет. Но многие собственники сдаваемых в Новосибирске квартир подошли к вопросу весьма креативно, и предлагают потенциальным арендаторам довольно необычные варианты.
Трехкомнатную квартиру на улице Кропоткина хозяин сдает творческим людям, хотя не исключает, что готов сдать необычные хоромы под бизнес — массажный салон.
В описании объект назван «эксклюзивом эксклюзивов» и почему-то «произведением», только произведением чего — не уточняется. За квартиру в месяц хотят 55 тысяч рублей, оплата коммуналки также возлагается на арендатора.
«Эксклюзив эксклюзивов! Эта квартира — это произведение! Объект под массажный салон. Фото всего не передаст что есть в квартире», — восторгается своей недвижимостью влделец.
По не очень понятному желанию дизайнера, в оформлении квартиры использовано множество предметов из обихода рыцарей — амуниция, топоры, алебарды и так далее.
Квартира находится на первом этаже, в подвале оборудовано дополнительное помещение для хранения чего-либо. Попасть туда можно через люк!
Однокомнатная квартира на улице Тимирязева предлагается за 34 тысячи рублей в месяц. Арендодатель утверждает, что кирпичный дом, в котором располагается объект — один из лучших в Новосибирске.
В качестве достоинства квартиры упоминается расположение дома недалеко от Тимирязевского сквера, где всегда приятно погулять. Территория закрыта от посторонних.
На стене в комнате изображен корабль с алыми парусами, что должно настраивать ее арендатора на мысли о романтике и дальних морских путешествиях.
«Квартира теплая, с современным ремонтом, со своей душевной, солнечной атмосферой!»
Но в то же время квартиросъемщик не должен забывать об обязанности ежемесячно оплачивать коммунальные платежи и оставить залог в 30 тысяч рублей.
«Трешка» на Выборной улице поражает великолепием интерьера и отделки. И всего-то за 33 тысячи рублей в месяц! В квартире две полноценные спальни и совмещенная с гостиной кухня.
Хозяин в тексте объявления утверждает, что ремонт сделан «дорогой».
В квартире имеется лоджия и отдельное помещения для хранения одежды.
Однокомнатную квартиру в Закаменском микрорайоне предлагают за ежемесячную плату в 30 тысяч рублей. Квартира на седьмом этаже буквально пропитана духом Египта. Об экзотической стране напоминают и картины на стенах, и узоры на ковриках в санузлах — даже на унитазе, и леопардовые обои.
В квартире есть балкон и отдельное место для хранения одежды. Несмотря на почитание египтянами кошек, жильцы с домашними животными не приветствуются.
«Двушку» на Ельцовской улице предлагают снять за 30 тысяч рублей в месяц.
Автор дизайна квартиры явно обожает яркие цвета и крупные принты. Некоторая экзотика в облике жилища ненавязчиво напоминает, что совсем рядом находится Новосибирский зоопарк.
В квартире имеется просторный застекленный балкон, отделанный деревом.
Квартира-студия на седьмом этаже дома на улице Виктора Уса обойдется будущему арендатору в 24 тысячи рублей в месяц. В жилище имеется все необходимая бытовая техника, а рядом с домом — несколько остановок общественного транспорта, много магазинов и места для занятий спортом.
Яркие фотообои с изображением тропического острова, голубая мебель и яркая ванная комната напоминают жильцам, что жизнь должна состоять не только из рутинных ежедневных дел — иногда нужно и отдыхать.
В целую 21 тысячу рублей в месяц обойдется аренда однокомнатной квартиры на улице Татьяны Снежиной. За такую сумму сдается жилье без ремонта, так еще и с хаосом внутри. Мебели также присвоен статус «временной»
«Вся мебель на уровне временного, но пользоваться можно. Унитаз и ванная есть. На кухне раковина временная. Необходимо произвести уборку и переделать помещения под необходимые вам», — пишет владелец.
Хозяин квартиры с временной раковиной на кухне намерен сдавать ее исключительно гражданам России. Не исключен вариант аренды только одной комнаты.
Квартира «в уникальном тематическом стиле» на Бронной улице сдается за 100 тысяч рублей. Владелец утверждает, что отделана она натуральными материалами.
Квартира напичкана различными игрушками не для детей, а также видеоаппаратурой.
«Особый акцент был сделан на создании уютной атмосферы и использовании натуральных материалов в дизайне интерьера. Если вы ищете удобное и стильное жилье в хорошей локации, эта квартира-студия — идеальный вариант для вас!» — сообщает арендодатель.
Рядом с домом, построенном в 2023 году, имеются медицинские учреждения и развлекательные центры. Если квартиру с комнатой в красных тонах не удастся сдать надолго, ее владелец рассмотрит предложения о посуточной аренде.
Квартира в стиле купеческого загородного дома обойдется в 35 тысяч рублей в месяц. Арендовать ее можно и посуточно, но не менее чем на пять дней. В таком случае за одни сутки приготовьтесь отдать по три тысячи рублей.
Однокомнатная квартира на улице Кирова расположена в доме прямо напротив ГПНТБ. Кроме того, недалеко целых три высших учебных заведений, поэтому владелец согласен сдать жилье абитуриентам. Но при условии, что их родители тоже поживут там.