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Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Подборка самых странных съемных квартир

БДСМ-комната и рыцарские палаты — самые кринжовые съемные квартиры в Новосибирске

11 июня 2024, 09:05
Фото: avito.ru
Подборка самых странных съемных квартир

Опубликованы самые кринжовые квартиры в Новосибирске

В Новосибирске рынок съемного жилья велик и многообразен: при желании можно арендовать обшарпанную комнатку на Первомайке, а через месяц вселиться в шикарную «трешку» с комнатой для игр в стиле БДСМ. Atas.Info изучил самые странные предложения на рынке съемного жилья.

Словосочетание «съемная квартира» обычно наводит на банальные мысли: кухня, диван, балкон и интернет. Но многие собственники сдаваемых в Новосибирске квартир подошли к вопросу весьма креативно, и предлагают потенциальным арендаторам довольно необычные варианты.

Что-то на рыцарском — квартира под массажный салон

Трехкомнатную квартиру на улице Кропоткина хозяин сдает творческим людям, хотя не исключает, что готов сдать необычные хоромы под бизнес — массажный салон.

В описании объект назван «эксклюзивом эксклюзивов» и почему-то «произведением», только произведением чего — не уточняется. За квартиру в месяц хотят 55 тысяч рублей, оплата коммуналки также возлагается на арендатора.

Квартира в рыцарском стилеКвартира в рыцарском стиле
Квартира в рыцарском стилеКвартира в рыцарском стиле
Квартира в рыцарском стилеКвартира в рыцарском стиле
Квартира в рыцарском стилеКвартира в рыцарском стиле
Квартира в рыцарском стилеКвартира в рыцарском стиле
Квартира в рыцарском стилеКвартира в рыцарском стиле
Квартира в рыцарском стилеКвартира в рыцарском стиле
Квартира в рыцарском стилеКвартира в рыцарском стиле
Квартира в рыцарском стилеКвартира в рыцарском стиле
Квартира в рыцарском стиле
Фото: avito.ru
«Эксклюзив эксклюзивов! Эта квартира — это произведение! Объект под массажный салон. Фото всего не передаст что есть в квартире», — восторгается своей недвижимостью влделец.

По не очень понятному желанию дизайнера, в оформлении квартиры использовано множество предметов из обихода рыцарей — амуниция, топоры, алебарды и так далее.

Квартира находится на первом этаже, в подвале оборудовано дополнительное помещение для хранения чего-либо. Попасть туда можно через люк!

Поймут только романтики — квартира для настоящих мореплавателей

Однокомнатная квартира на улице Тимирязева предлагается за 34 тысячи рублей в месяц. Арендодатель утверждает, что кирпичный дом, в котором располагается объект — один из лучших в Новосибирске.

В качестве достоинства квартиры упоминается расположение дома недалеко от Тимирязевского сквера, где всегда приятно погулять. Территория закрыта от посторонних.

Квартира в морском стилеКвартира в морском стиле
Квартира в морском стилеКвартира в морском стиле
Квартира в морском стилеКвартира в морском стиле
Квартира в морском стиле
Фото: avito.ru

На стене в комнате изображен корабль с алыми парусами, что должно настраивать ее арендатора на мысли о романтике и дальних морских путешествиях.

«Квартира теплая, с современным ремонтом, со своей душевной, солнечной атмосферой!»

Но в то же время квартиросъемщик не должен забывать об обязанности ежемесячно оплачивать коммунальные платежи и оставить залог в 30 тысяч рублей.

Цыганский шик — для ценителей роскоши за малую цену

«Трешка» на Выборной улице поражает великолепием интерьера и отделки. И всего-то за 33 тысячи рублей в месяц! В квартире две полноценные спальни и совмещенная с гостиной кухня.

Хозяин в тексте объявления утверждает, что ремонт сделан «дорогой».

Квартира в цыганском стилеКвартира в цыганском стиле
Квартира в цыганском стилеКвартира в цыганском стиле
Квартира в цыганском стилеКвартира в цыганском стиле
Квартира в цыганском стилеКвартира в цыганском стиле
Квартира в цыганском стилеКвартира в цыганском стиле
Квартира в цыганском стилеКвартира в цыганском стиле
Квартира в цыганском стилеКвартира в цыганском стиле
Квартира в цыганском стиле
Фото: avito.ru

В квартире имеется лоджия и отдельное помещения для хранения одежды.

Сдают египтяне, или как покрыть все леопардом

Однокомнатную квартиру в Закаменском микрорайоне предлагают за ежемесячную плату в 30 тысяч рублей. Квартира на седьмом этаже буквально пропитана духом Египта. Об экзотической стране напоминают и картины на стенах, и узоры на ковриках в санузлах — даже на унитазе, и леопардовые обои.

Квартира в околоегипетском стилеКвартира в околоегипетском стиле
Квартира в околоегипетском стилеКвартира в околоегипетском стиле
Квартира в околоегипетском стилеКвартира в околоегипетском стиле
Квартира в околоегипетском стилеКвартира в околоегипетском стиле
Квартира в околоегипетском стилеКвартира в околоегипетском стиле
Квартира в околоегипетском стиле
Фото: аvito.ru

В квартире есть балкон и отдельное место для хранения одежды. Несмотря на почитание египтянами кошек, жильцы с домашними животными не приветствуются.

Принты решают — от дизайна не устоять

«Двушку» на Ельцовской улице предлагают снять за 30 тысяч рублей в месяц.

Автор дизайна квартиры явно обожает яркие цвета и крупные принты. Некоторая экзотика в облике жилища ненавязчиво напоминает, что совсем рядом находится Новосибирский зоопарк.

Пестрая квартираПестрая квартира
Пестрая квартираПестрая квартира
Пестрая квартираПестрая квартира
Пестрая квартираПестрая квартира
Пестрая квартираПестрая квартира
Пестрая квартираПестрая квартира
Пестрая квартира
Фото: avito.ru

В квартире имеется просторный застекленный балкон, отделанный деревом.

Квартира для тех, кто очень хочет в отпуск

Квартира-студия на седьмом этаже дома на улице Виктора Уса обойдется будущему арендатору в 24 тысячи рублей в месяц. В жилище имеется все необходимая бытовая техника, а рядом с домом — несколько остановок общественного транспорта, много магазинов и места для занятий спортом.

Очень пляжная квартираОчень пляжная квартира
Очень пляжная квартираОчень пляжная квартира
Очень пляжная квартираОчень пляжная квартира
Очень пляжная квартира
Фото: avito.ru

Яркие фотообои с изображением тропического острова, голубая мебель и яркая ванная комната напоминают жильцам, что жизнь должна состоять не только из рутинных ежедневных дел — иногда нужно и отдыхать.

Недешево, но сердито

В целую 21 тысячу рублей в месяц обойдется аренда однокомнатной квартиры на улице Татьяны Снежиной. За такую сумму сдается жилье без ремонта, так еще и с хаосом внутри. Мебели также присвоен статус «временной»

Фото: avito.ru
«Вся мебель на уровне временного, но пользоваться можно. Унитаз и ванная есть. На кухне раковина временная. Необходимо произвести уборку и переделать помещения под необходимые вам», — пишет владелец.

Хозяин квартиры с временной раковиной на кухне намерен сдавать ее исключительно гражданам России. Не исключен вариант аренды только одной комнаты.

Покажи мне красную комнату — квартира с недетской игровой

Квартира «в уникальном тематическом стиле» на Бронной улице сдается за 100 тысяч рублей. Владелец утверждает, что отделана она натуральными материалами.

Квартира только для взрослыхКвартира только для взрослых
Квартира только для взрослыхКвартира только для взрослых
Квартира только для взрослыхКвартира только для взрослых
Квартира только для взрослых
Фото: avito.ru

Квартира напичкана различными игрушками не для детей, а также видеоаппаратурой.

«Особый акцент был сделан на создании уютной атмосферы и использовании натуральных материалов в дизайне интерьера. Если вы ищете удобное и стильное жилье в хорошей локации, эта квартира-студия — идеальный вариант для вас!» — сообщает арендодатель.

Рядом с домом, построенном в 2023 году, имеются медицинские учреждения и развлекательные центры. Если квартиру с комнатой в красных тонах не удастся сдать надолго, ее владелец рассмотрит предложения о посуточной аренде.

Роскошь для буржуа — от цветов полезете на стену

Квартира в стиле купеческого загородного дома обойдется в 35 тысяч рублей в месяц. Арендовать ее можно и посуточно, но не менее чем на пять дней. В таком случае за одни сутки приготовьтесь отдать по три тысячи рублей.

Аляпистая квартираАляпистая квартира
Аляпистая квартираАляпистая квартира
Аляпистая квартираАляпистая квартира
Аляпистая квартира
Фото: avito.ru

Однокомнатная квартира на улице Кирова расположена в доме прямо напротив ГПНТБ. Кроме того, недалеко целых три высших учебных заведений, поэтому владелец согласен сдать жилье абитуриентам. Но при условии, что их родители тоже поживут там.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Эксклюзив#Новосибирск#Квартира#БДСМ#Съемное жилье#Массажный салон
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