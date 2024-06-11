Благодаря нацпроекту станет проще добираться до садоводств Новосибирской области

В 2024 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Новосибирской области приведут в нормативное состояние 244 км дорог и 2,1 тысячи погонных метров мостов. Всего запланировано провести дорожные работы на 101 объектах. Работы идут под контролем регионального Минтранса.