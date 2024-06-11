Благодаря нацпроекту станет проще добираться до садоводств Новосибирской области

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Среди объектов ремонта в этом дорожно-строительном сезоне — дороги, ведущие к садовым товариществам и дачам. Этими дорогами пользуется большое количество жителей с ранней весны до поздней осени.
Один из таких объектов — участок дороги «Советское шоссе». В 2024 году здесь отремонтируют 2,7 км дороги. Отрезок проходит вдоль дачных и садовых некоммерческих товариществ «Планета», «Элитное-М», «Калинка», «Дружба» и других.
«При планировании объектов ремонта на дорожно-строительный сезон мы всегда учитываем интересы жителей. Множество дорог проходит до дачных участков, СНТ, где люди проводят большую часть лета. Именно поэтому их востребованность в летнее время возрастает», — говорит министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
В 2023 году по нацпроекту БКД отремонтировали участок улицы Софийской в Советском районе протяженностью 3,5 км. По этой улице жители региона попадают на пляжи «Бумеранг», «У моря Обского» и к садоводствам.