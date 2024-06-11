Более 2 млрд направили на капремонт и переоснащение учебных заведений Новосибирска

Работ в гимназии №13 и школе №77 начали в феврале. За это время специалисты обновили крыши, спортзалы, электрику и отопление. В июне в гимназии начали ремонтировать пищеблок. В школе осталось только отремонтировать фасад здания. Также весной приступили к ремонту помещений начальных классов в техническом лицее №128 и спортзала в гимназии №8.