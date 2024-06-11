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Более 2 млрд направили на капремонт и переоснащение учебных заведений Новосибирска

Более 2 млрд направили на капремонт и переоснащение учебных заведений Новосибирска

11 июня 2024, 07:43
Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска
В 2024 и 2025 годах в Новосибирске капитально отремонтируют 21 объект образования, ремонт каждого продлится два года. В школах, лицеях и гимназиях реконструируют кровли, инженерные коммуникации, спортзалы и пищеблоки, сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Более 11,7 млн рублей направят на обновление инфраструктуры в каждом образовательном учреждении. Работы финансируют по программе капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования» в рамках госпрограммы «Развитие образования».

Ремонт будет идти круглый год. Контракты на работы и поставку оборудования уже подписаны. При этом учебный процесс будет идти непрерывно, разработаны соответствующие планы. За два года капитально обновят здания школ №77, 58, 84, 85, 109, 32, 147, 128, 36, 73, 111, 78, 20, гимназий №13, 16, 8, 14, лицея информационных технологий, лицеев №12, 126, 128.

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Работ в гимназии №13 и школе №77 начали в феврале. За это время специалисты обновили крыши, спортзалы, электрику и отопление. В июне в гимназии начали ремонтировать пищеблок. В школе осталось только отремонтировать фасад здания. Также весной приступили к ремонту помещений начальных классов в техническом лицее №128 и спортзала в гимназии №8.

С 1 июня ремонт идет во всем 21 объекте образования. Рабочие заменяют системы отопления и противопожарной защиты, электрику, окна. Ремонтируют кровли, пищеблоки, спортзалы, кабинеты и коридоры. Завершить работы планируют до августа 2025 года.

Обновленные школьные помещения оснастят новым оборудованием. Более 245 млн рублей направлено на закупку мебели разного назначения, аппаратуры для детских теле- и фотостудий, оборудования для спортзалов и серверных, интерактивных панелей.

Принимать объекты будут с участием родителей учащихся.

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